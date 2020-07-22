حمية 1200 وحدة حرارية لخسارة الوزن بأقل وقت ممكن

هل سمعت من قبل عن حمية 1200 وحدة حرارية 1.200 Calories Diet؟ في الحقيقة هناك أشخاص يتّبعون هذه الحمية لخسارة الوزن بأقلّ وقت ممكن، وإذا كان تحديد عدد السعرات الحرارية يعطي نتائج سريعة لرشاقتك، إلا أنّها في الحقيقة غير صحّية على المدى الطويل، كما أنّه قد تستعيدين وزنك المفقود بعد مدّة من بدئك بها.

إليك علام تقوم هذا الحمية المذكورة ضمن قائمة حميات 2020 الأكثر تداولا على محركات البحث، وما هي النتائج التي يمكنك الحصول عليها باتباعها.

تعتمد حمية 1200 وحدة حرارية 1.200 Calories Diet على تحديد عدد السعرات الحرارية التي تتناولينها في اليوم الواحد إلى رقم 1200 فقط. وهو العدد المتوسّطي من الكالوريهات الذي يحتاجه الشخص البالغ للمحافظة على وزنه.

في العادة ينصح العديد من الأطباء واختصاصيو الحميات بتخفيض عدد السعرات الحرارية المكتسبة في اليوم الواحد لبلوغ هدف خسارة الوزن بسرعة، علماً أنّهم يبدؤون بتخفيض ما يقارب 500 سعرة حرارية في اليوم، أي بنسبة تتراوح من 1200 إلى 1500 سعرة حرارية للنساء، و1500 و1800 سعرة حرارية للرجال.

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ولكن في الحمية التي نتكلّم عنها هنا، نرى أنّ عدد 1200، هو العدد الأقل نسبة من الكالوريهات المكتسبة لدى النساء، لذا قد يكون من المستحسن عدم اتّباع هذه الحمية على المدى الطويل، كما يجب أن يتمّ اتباعها فقط تحت إرشاد الطبيب، أو في المراكز الطبّية المختصة بالرشاقة.

ولكن نظراً لنجاح خطّة التنحيف السريعة، ينصح بها العديد من المدرّبين الخاصّين، ومواقع الرشاقة، واضعين نصب أعينهم برامج تعتمد أطعمة توصف بـ Low calorie، وFat Free، وReduced Fat، مع اعتماد احتساب عدد الكالوريهات المتواجدة فيها إلى 1200. ولكن رغم كلّ هذا، عليك أن تدركي أنّ لهذه الحمية تبعات صحية مختلفة، كاكتسابك الوزن مجدداً، احتمال الإصابة بالأمراض القلبية وبمرض السكّري.