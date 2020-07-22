حمية نوم من أكثر حميات 2020 انتشاراً

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من بين حميات عام 2020 الاكثر اعتمادا بين الناس وفق محركات البحث هناك حمية اطلق عليها اسم حمية نوم وهي تعتمد على تطبيق يتم تحميله على الهاتف الجوال
من بين حميات عام 2020 الأكثر اعتماداً بين الناس وفق محركات البحث، هناك حمية أطلق عليها اسم حمية نوم أو Noom Diet، وهي تعتمد على تطبيق يتم تحميله على الهاتف الجوّال. إليك ما هي هذه الحمية، وهل هي تحقق فعلاً ما تعج الناس به؟
ما هي حمية نون؟
تسستخدم هذه الحمية تطبيقاً تحمّلينه على الهاتف الجوّال، يصلك بشبكة هدفها مساندتك في برنامج خسارة الوزن الذي تتّبعينه. من خلال هذا التطبيق، ستكونين على تواصل مع أشخاص آخرين يتّبعون نفس الحمية، يتشاركون ما يختبرونه بطريقة يومية.
هناك دراسات علمية تفيد بأنّ الأشخاص الذي يشاركون خبرتهم مع مجموعة من الأصدقاء أو الأقران، لديهم حظوظ أفضل بخسارة الوزن، من غيرهم الذين يقومون بالحمية لوحدهم.
كما أنّ حمية نوم تعتمد على تصحيح تصرّفات مستخدمي هذا التطبيق على مدى طويل، أكثر من كونها تهدف إلى الحصول على نتائج قصيرة المدى. وفق البيانات المتوفّرة استطاع 78% من مجمل مستخدمي تطبيق حمية نوم من خسارة الوزن الزائد بعد فترة سنة ونصف.
طبعاً هذه الحمية، مثل أي تطبيق آخر، ليست خدمة مجانية، حيث أنّه من المفترض أن تدفعي لقاءها مبلغاً سنوياً، يمكن أن يتمّ تقسيطه ضمن برنامج دفع شهريّ.
كيف تعمل هذه الحمية؟
- بعد أن تحمّلي تطبيق حمية نوم، عليك بإدخال بياناتك الشخصية، من بينها أهدافك المرجوة في خسارة الوزن، مستوى نشاطاتك البدنية، مكان إقامتك...
تحدّد هذه الحمية الأطعمة ضمن 3 أقسام لونية:
- الأطعمة الخضراء هي التي تحتوي على أقل نسبة من الوحدات الحراريّة في الأونصة الواحدة، وهي الحبوب الكاملة، الفواكه، الخضار.
- الأطعمة الصفراء هي التي تحتوي على عدد أكثر من الوحدات الحرارية في الأونصة الواحدة، وهي الفاصوليا، الأجبان القليلة الدسم، الألبان، وأنواع لحوم قليلة الدسم.
- لأطعمة الحمراء هي التي تحتوي على أكبر عدد من الوحدات الحرارية في الأونصة الواحدة، وهي اللحوم الحمراء، العصائر، الشكوكولاته، البيتزا.
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