شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف حقيقة علاقة «المانجو» بزيادة الوزن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت دراسة نشرت مؤخراً أن فاكهة المانجو ليس لها علاقة بزيادة الوزن بل إنها من أهم الفواكه التي تساعد على إنقاص الوزن.

وتتميز المانجو باحتوائها على العديد من المعادن والفيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين A وفيتامين K وفيتامين B6، إلى جانب حمض الفوليك والحديد.

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كما تساعد على خفض الكوليسترول لاحتوائها على البيتا كاروتين والألياف، وتعمل على خفض ضغط الدم المرتفع والوقاية من السرطان.

وتحتوي المانجو على الألياف التي تساهم في عملية فقدان الوزن من خلال زيادة الشعور بالشبع والامتلاء لأطول فترة ممكنة، ما يقلل الإحساس بالحاجة إلى تناول الطعام واكتساب المزيد من السعرات الحرارية.

وتساعد المانجو على تقليل امتصاص الكربوهيدرات والدهون بالجسم، ما يسهل فقدان الوزن بسرعة، فضلاً عن الأحماض التي تعمل على الوقاية من زيادة الوزن من جديد وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وتلعب المانجو دورًا مهمًا أيضًا في تنقية الجسم وطرد السموم منه، كما يعمل الليكوبين الموجود بها، والذي يعد واحدًا من مضادات الأكسسدة، على تعزيز فرص فقدان الوزن، ولا سيما دهون البطن.