شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنافس شركة OnePlus الصغيرة Apple و Samsung بهاتفها الجديد OnePlus Nord؟ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اطلقت رسميا OnePlus هاتفها الذكي الجديد «OnePlus Nord» لتنافس ابل وسامسونج من حسث السعر النسبي للهواتف مقارنه بالامكانيات التي يحتويها كل هاتف منهم.
ومن الملاحظ انه أرخص بشكل ملحوظ من OnePlus 8 وOnePlus 8 Pro الذي تم إطلاقه مؤخرًا من الشركة.
ومؤكد انه سينافس صانعي الهواتف الذكية مثل Samsung وApple هواتف بأسعار تنافسية مثل iPhone SE وسلسلة من أجهزة Galaxy A.
حيث يحتوي (ون بلس نورد 5جي) بطارية بسعة 4،115 ميلي أمبير/ الساعة، بالإضافة إلى تقنية Warp Charge 30T يمكن شحن الهاتف من 0% إلى 70% في غضون نصف ساعة فقط عن طريق منفذ (يو إس بي-سي) USB-C. هذا ولا يقدم الهاتف منفذًا لسماعات الأذن. ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت.
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