شكرا لقرائتكم خبر عن OnePlus Nord 5G تكشف الستار عن هاتفها الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ون بلس OnePlus أعلنت رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد «ون بلس نورد 5جي» OnePlus Nord 5G ويتميز الإصدار الجديد من سلسلة الهواتف الذكية لشركة ون بلس بسعر أقل نسبيًا مقارنةً بهواتف الشركة الأخرى.
ويحتوي «ون بلس نورد 5جي» تقنية الشحن السريع Warp Charge 30T.، والكاميرا الرئيسية التي تبلغ دقتها 48 ميجابكسل، والشاشة المصنوعة من نوع Fluid AMOLED بمعدل تحديث قدره 90 هرتزًا، المتاحة في هواتف «ون بلس 8» OnePlus 8.
ومدعوم أيضا بمعالج ثماني النوى من شركة كوالكوم الأمريكية، مما يؤهله لدعم شبكات الجيل الخامس G5.
وتَعِد الشركة بأن الهاتف سيحصل على تحديثات أندرويد الرئيسية لمدة عامين، والتحديثات الأمنية لمدة أطول من ذلك، مع الإشارة إلى أنه يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10.
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