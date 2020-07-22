شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. 5 اختبارات يجريها طبيبك قبل جراحة صمام القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صمام القلب من العمليات الجراحية التي يحتاجها المرضى في بعض الحالات، ويشتمل مرض صمام القلب على علاج صمام على الأقل من صمامات القلب الأربعة التي لا تعمل بشكل صحيح تحافظ صمامات القلب على تدفُّق الدم في الاتجاه الصحيح من خلال قلبك، من خلال "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبارات يجريها طبيبك قبل جراحة صمام القلب، بحسب موقعي مايو كلينيك ومؤسسة القلب الأمريكية.

ومن عيوب صمام القلب التي تتطلب الجراحة: ضيق الصمام وتسريب الصمام الذي يسمح للدم بالارتجاع وقد تحتاج إلى إجراء جراحة صمام القلب إن كنت مصابًا بأحد هذه العيوب التي تؤثر على قدرة قلبك على ضخ الدم.

اختبارات قبل اجراء جراحة صمام القلب1-مخطط صدى القلب

مخطط صدى القلب (echo) هو اختبار يستخدم الموجات الصوتية عالية التردد (الموجات فوق الصوتية) لعمل صور لقلبك. يفحص مخطط صدى القلب بنية قلبك ويفحص مدى جودة عمل القلب. يوفر الاختبار معلومات حول:

-حجم وشكل قلبك.

-حجم وسمك وحركة جدران قلبك.

-كيف يتحرك قلبك.

-قوة ضخ القلب.

-إذا كانت صمامات القلب تعمل بشكل صحيح.

-إذا كان الدم يتسرب للخلف عبر صمامات القلب

-إذا كانت صمامات القلب ضيقة للغاية.

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إذا كان هناك ورم أو تشوهات أخرى حول صمامات القلب.

2- اختبار الإجهاد

يُطلق أيضًا على اختبار الإجهاد أو اختبار جهاز المشي ، يمكن أن يوفر اختبار التمارين معلومات قيمة في المرضى الذين يعانون من أمراض القلب الصمامية، خاصةً في أولئك الذين قد يكون من الصعب تقييم أعراضهم.

قد يستخدم مقدم الرعاية الصحية الخاص بك اختبار التمارين بالاشتراك مع تخطيط صدى القلب والتصوير الوعائي والقسطرة القلبية.

يساعد اختبار التمرين على تقييم التغيرات في ضغط الدم والأعراض واستجابة القلب لعبء العمل الأكثر صعوبة.

نظرًا لأن أعراض صمام القلب يمكن أن تتطور ببطء ، فقد لا تدرك أن نشاطك محدود بمرور الوقت أو تنسب التغيير إلى "الشيخوخة الطبيعية".

3- الأشعة السينية الصدر

الأشعة السينية للصدر هي صورة للقلب والرئتين وعظام الصدر يمكن أن تُظهر الأشعة السينية للصدر الشكل العام للقلب ، ولكنها لا يمكنها إظهار الهياكل الداخلية للقلب.

تظهر الأشعة السينية على الصدر موقع وحجم وشكل القلب والرئتين والأوعية الدموية يمكن أن يوفر ذلك دلائل على مشكلة الصمام التي تتضمن تضخم القلب أو تضخمه وتراكم الكالسيوم على الصمام.

4- الاشعة المقطعية

يلتقط التصوير المقطعي المحوسب العديد من صور الأشعة السينية لإنشاء صورة مستعرضة للقلب والرئتين مثل التصوير بالرنين المغناطيسي ، يأخذ هذا الاختبار أحيانًا صورًا أكثر وضوحًا على عكس التصوير بالرنين المغناطيسي ، يستخدم التصوير المقطعي المحوسب نفس الكمية من الأشعة السينية اللازمة لتصوير الأوعية الدموية.

على الرغم من أن مخطط صدى القلب ، بما في ذلك تخطيط صدى القلب عبر المريء وتخطيط صدى القلب عبر الصدر هو الآن الأداة القياسية لتقييم أمراض القلب الصمامية، هناك أوقات تكون فيها فعاليتها محدودة في بعض المرضى.

يُنشئ التصوير المقطعي المحوسب صورًا لتشريح الصمام ويسمح بتقييم شدة التضيق يمكن أن يحدد التصوير المقطعي المحوسب أيضًا ما إذا كانت هناك آفات صمامية أو أورام قريبة تؤثر على الوظيفة.

5- قسطرة القلب

على الرغم من استخدام القسطرة القلبية في أغلب الأحيان للنظر في تدفق الدم إلى عضلة القلب، إلا أنه يمكن أن يوفر أيضًا معلومات مهمة حول صمامات القلب الضيقة أو صمامات القلب المتسربة أو الدم الذي لا يتدفق عبر القلب كما ينبغي.