شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح BioNTech و Pfizer يؤدى إلى تحييد الأجسام المضادة واستجابة الخلايا التائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت دراسة جديدة نشرت على موقعmedRxiv *، من قبل مجموعة بحثية من الولايات المتحدة وألمانيا، إلى أن لقاحًا جديدًا يعتمد على الحمض النووي الريبي BNT162b1 ضد مرض الفيروس التاجي (COVID-19) يؤدي إلى استجابات الخلايا التائية الوظيفية والالتهابية في جميع المشاركين تقريبًا، مما يشير إلى آخر إنجاز بارز لهذا المرشح اللقاح الواعد، خلال المرحلة الأولى من التجارب.

دفع الانتشار الواسع والسريع لوباء COVID-19 ، الناجم عن فيروس كورونا 2 المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (-CoV-2) ، إلى إجراء بحث مستعجل ونزيه لتطوير لقاح ، وهو (حسب العديد من الخبراء) أملنا الوحيد في العودة إلى الحياة الطبيعية.

أبلغت مؤخرًا أن مجموعة بحثية من الولايات المتحدة وألمانيا أظهرت استجابة قوية للأجسام المضادة المحايدة وملفًا شخصيًا واعدًا للقاح BNT162b1 RNA ضد COVID-19.



لقاح شركة فايزر

تكمل هذه الدراسة التي أجرتها نفس المجموعة البحثية الآن التقرير السابق ببيانات جديدة ، مما يوفر توصيفًا تفصيليًا للاستجابات المناعية للأجسام المضادة وخلايا T المستنبطة من التطعيم BNT162b1.

ووفقا للبحث، تسمح تقنية لقاح الرنا المرسال (mRNA) بتقديم معلومات وراثية دقيقة ترميز مستضد فيروسي مع تأثير مساعد جوهري للخلايا المقدمة للمستضد، حيث أثبتت النماذج قبل السريرية ، فعالية هذا النهج.

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علاوة على ذلك ، فإن عمليات تصنيع مرنا سريعة وقابلة للتطوير إلى حد كبير وعمليات تصنيع جزيئات الدهون النانوية تسمح بالإنتاج السريع للعديد من جرعات اللقاح ، مما يجعلها قابلة للتطوير السريع للقاحات وتوفير اللقاحات الوبائية الكافية.

وتعد هذه الدراسة التجربة الثانية المفتوحة غير عشوائية ذات تسمية مفتوحة في الرجال الأصحاء والنساء غير الحوامل تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 55 عامًا، و كان معظم المشاركين قوقازيين ، مع مشارك آسيوي وواحد أمريكي أفريقي.

تم تقييم تركيزات الأجسام المضادة IgG و -CoV-2 عيار تحييد في الأساس ، و 7 ، و 21 يومًا بعد جرعة التحضير ، و 7 و 21 يومًا بعد جرعة التعزيز.



استجابة مناعية عالية التنسيقكان لدى غالبية المشاركين في الدراسة استجابة مناعية للخلايا التائية المنحرفة Th1 (التي تدعم المناعة بوساطة الخلية) ، وقام جميع المتطوعين الذين تم تطعيمهم بتركيب استجابات خلايا T الخاصة بـ RBD تم الكشف عنها بمقايسات محددة ، والتي تم إجراؤها دون التوسع المسبق للخلايا T، وعلى الرغم من اختلاف قوة استجابات الخلايا التائية بشكل كبير بين المشاركين ، لاحظ الباحثون عدم وجود اعتماد واضح على الجرعة لقوة استجابة الخلايا التائية. استجابة مناعية عالية التنسيقكان لدى غالبية المشاركين في الدراسة استجابة مناعية للخلايا التائية المنحرفة Th1 (التي تدعم المناعة بوساطة الخلية) ، وقام جميع المتطوعين الذين تم تطعيمهم بتركيب استجابات خلايا T الخاصة بـ RBD تم الكشف عنها بمقايسات محددة ، والتي تم إجراؤها دون التوسع المسبق للخلايا T، وعلى الرغم من اختلاف قوة استجابات الخلايا التائية بشكل كبير بين المشاركين ، لاحظ الباحثون عدم وجود اعتماد واضح على الجرعة لقوة استجابة الخلايا التائية.

ومع ذلك ، فإن النتائج واعدة للغاية وتشير إلى أنه يمكن تحقيق التحفيز والتوسع القوي للخلايا التائية عند أدنى مستويات مناعية مشفرة mRNA.

والآن ، نحن جميعًا ننتظر بفارغ الصبر دراسات متابعة ونتائج جديدة بينما يستمر السباق على اللقاح.