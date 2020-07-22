شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المرحلة النهائية للقاح كورونا الصينى بالبرازيل والنتائج بعد 90 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت المرحلة النهائية للقاح ضد الفيروس التاجي الجديد كورونا، صيني الصنع، في البرازيل ، حيث تلقى المتطوعون الجرعات الأولى مما يأمل المسئولون أن يغير قواعد اللعبة في هذا الوباء العالمي.

ووفقا لتقرير لصحيفة timesnownews الهندية أصبح اللقاح ، الذي طورته شركة الأدوية الصينية الخاصة Sinovac Biotech ، هو الثالث في العالم الذي يدخل في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية ، أو اختبارات واسعة النطاق على البشرالخطوة الأخيرة قبل الموافقة التنظيمية.

وقال طبيب البالغ من العمر 27 عامًا والذي تلقى الجرعة الأولى في مستشفى ساو باولو الإكلينيكي: "نحن نعيش في أوقات فريدة وتاريخية ، ولهذا أردت أن أكون جزءًا من هذه التجربة".

حيث سيتلقى حوالي 9000 عامل صحي في ست ولايات برازيلية اللقاح ، المعروف باسم كورونا فاك على جرعتين على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة بموجب الدراسة، و النتائج الأولية متوقعة في غضون 90 يومًا.

وتشترك Sinovac مع مركز أبحاث الصحة العامة البرازيلي ، معهد بوتانتان ، في التجارب، إذا ثبت أن اللقاح آمن وفعال ، سيكون للمعهد الحق في إنتاج 120 مليون جرعة بموجب الاتفاق.

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والبرازيل هي ثاني أكثر البلدان تضررا من جائحة فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، تجاوز عدد المتوفين 80الف شخص ، وسجلت 2.1 مليون إصابة.

نظرًا لأن الفيروس لا يزال ينتشر بسرعة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية ، فإنه يُنظر إليه على أنه أرضية اختبار مثالية لمرشحي اللقاحات.

كما تساعد البرازيل في إجراء المرحلة الثالثة من اختبار لقاح تجريبي آخر طورته جامعة أكسفورد وشركة الأدوية استرازينيكا ولديها صفقة مماثلة لإنتاج هذا اللقاح محليًا إذا نجح في الاختبارات ، التي يتم إجراؤها أيضًا في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وأعلن منظمو الصحة البرازيليون يوم الاثنين أنهم أذنوا أيضًا بالمرحلتين الأولى والثانية والثالثة من لقاحين آخرين طورتهما شركة Pfizer الأمريكية وشركة BioNech الألمانية.