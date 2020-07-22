شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير فيروس هجين يشبه كورونا لتمكين العلماء من مكافحة الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يمكن دراسة الفيروس الذي يسبب COVID-19 ، الذي يحمله الهواء ويحتمل أن يكون مميتًا ، إلا بأمان في ظروف سلامة عالية المستوى. ويجب على العلماء الذين يتعاملون مع الفيروس المعدي ارتداء بدلات واقية للجسم الكامل مع أجهزة تنفس مضغوطة ، والعمل داخل المختبرات بمستويات احتواء متعددة وأنظمة تهوية متخصصة، و على الرغم من أنها ضرورية لحماية العاملين في المختبرات ، إلا أن احتياطات السلامة هذه تبطئ الجهود المبذولة للعثور على الأدوية واللقاحات لـ COVID-19 لأن العديد من العلماء يفتقرون إلى الوصول إلى مرافق السلامة البيولوجية المطلوبة.



فيروس هجين

للمساعدة في علاج ذلك ، طور باحثون في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس فيروسًا هجينًا سيمكن المزيد من العلماء من الدخول في مكافحة الوباء وفقا لما نشره موقع "sciencedaily" .

وقام الباحثون بتعديل وراثي لفيروس خفيف عن طريق تبديل أحد جيناته بواحد من كورونا - CoV - 2 ، الفيروس الذي يسبب COVID-19، حيث يصيب الفيروس الهجين الناتج الخلايا ويتم التعرف عليه من قبل الأجسام المضادة تمامًا مثل -CoV-2 ، ولكن يمكن التعامل معه في ظروف سلامة المختبر العادية.

قال المؤلف المشارك المساعد شون ويلان ، دكتوراه ، وأستاذ مارفن برينيك المتميز ورئيس قسم علم الأحياء الدقيقة الجزيئي وفقا للدراسة المنشورة على موقع " Cell Host & Microbe"، " وزعنا الفيروس على الباحثين في الأرجنتين والبرازيل والمكسيك وكندا ، وبالطبع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، و لدينا طلبات معلقة من المملكة المتحدة وألمانيا.

ولإنشاء نموذج لـ -CoV-2 يكون أكثر أمانًا في التعامل معه ، ويلان وزملاؤه ، فقد بدأوا بفيروس التهاب الفم الحويصلي (VSV)، وهذا الفيروس هو من العاملين في مختبرات الفيروسات لأنه غير ضار إلى حد ما وسهل التلاعب وراثيا. في المقام الأول فيروس الماشية والخيول والخنازير ، يصاب VSV أحيانًا بالناس ، مما يتسبب في مرض خفيف يشبه الإنفلونزا يستمر لمدة ثلاثة إلى خمسة أيام.

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وتحتوي الفيروسات على بروتينات على أسطحها تستخدم في التصاق الخلايا وإصابتها، وقام الباحثون بإزالة جين البروتين السطحي لـ VSV واستبدله بالجين من -CoV-2 ، المعروف باسم السنبلة.

باستخدام المصل من الناجين من COVID-19 والأجسام المضادة المنقاة ، أظهر الباحثون أن الأجسام المضادة تعرفت على الفيروس الهجين إلى حد كبير بأنه مثل فيروس -CoV-2 الحقيقي الذي جاء من مريض COVID-19.

كما أن الأجسام المضادة أو الأمصال التي منعت الفيروس الهجين من إصابة الخلايا تمنع أيضًا فيروس - CoV-2 الحقيقي من القيام بذلك ؛ كما فشلت الأجسام المضادة أو الأمصال التي فشلت في إيقاف الفيروس الهجين في ردع كورونا - CoV - 2 الحقيقي، وبالإضافة إلى ذلك ، كان جزيء الطعم فعالاً بنفس القدر في الخطأ في توجيه كلا الفيروسين ومنعهما من إصابة الخلايا.

يمكن للفيروس الهجين أن يساعد العلماء في تقييم مجموعة من العلاجات والعلاجات المعتمدة على الأجسام المضادة لـ COVID-19، كما يمكن استخدام الفيروس لتقييم ما إذا كان اللقاح التجريبي يؤدي إلى تحييد الأجسام المضادة ، أو لقياس ما إذا كان أحد الناجين من COVID-19 يحمل ما يكفي من الأجسام المضادة المعادلة للتبرع بالبلازما لمرضى COVID-19 ، أو لتحديد الأجسام المضادة التي يمكن تطويرها في الأدوية المضادة للفيروسات.