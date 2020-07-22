شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: بعض متعافي كورونا يحتاجون لتعلم المهارات الحركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكتشف العلماء كل يوم التأثيرات الجديدة الناتجة عن فيروس كورونا، بما في ذلك فقدان المهارات الحركية الأساسية والقدرة على المشي، وأكد الأطباء في مستشفى Vall d'Hebron في برشلونة أن بعض الناجين من فيروس كورونا يعانون من فقدان المهارات الحركية الأساسية، وفقدان القدرة على المشي ويحتاجون لتعلم المهارات الحركية، وأفادوا أن مرضى فيروس كورونا قد يستغرقون شهورًا للتعافي الكامل، بحسب ما ذكر موقع "إنسايدر".

وقالت جوديث سانشيز، رئيسة قسم طب العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في المستشفى إنها شاهدت المرضى "الذين لا يستطيعون تحريك ذراع أو ساق والذين لا يستطيعون المشي أو التحدث بعد التعافي من كوفيد 19."

وأضافت: "يمكن أن تكون هذه أمراض عصبية وتنفسية وحركية ونفسية كذلك، حيث يعاني العديد من المرضى من الخوف والقلق مع اضطرابات ما بعد الصدمة بعد دخول وحدة العناية المركزة."

وبينما أمضى العديد من المرضى أسابيع في وحدة العناية المركزة، فقد طوروا جلطات دموية في رئتيهم أدت بعد ذلك إلى السكتات الدماغية، لذا يراقب الأطباء جميع المضاعفات المحتملة من لحظة وصول المرضى إلى المستشفى حتى وقت خروجهم.

وقالت سانشيز إن العديد من مرضى كوفيد 19 هنا يعانون أيضًا من التهاب في الدماغ، حيث إنه لا يجعلهم يعتقدون أنهم بطيئون، ولا يتذكرون الأشياء، ويعانون فقدان الذاكرة".

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على سبيل المثال، أمضى دانيال كاتي البالغ من العمر 62 عامًا 21 يومًا في وحدة العناية المركزة في غيبوبة،

وقال كاتي "لم أتمكن من تحريك النصف الأيسر من جسدي - ذراعي وساقي- حتى ملليمتر، وبعد ذلك أصبت بعدة أمراض في ساقي اليمنى وكذلك في منطقة أسفل الظهر أو العصعص".

وبعد تلقي إعادة التأهيل بعد COVID في المستشفى ، أصبح الآن قادرًا على المشي والتحدث مرة أخرى.

أحد الناجين الآخرين، رامون فايت البالغ من العمر 67 عامًا وهو في إعادة التأهيل في المستشفى، ويمارس تمارين المهارات الحركية من خلال لف كرة التمرين وكرات التنس مع الأطباء.

وقال فايت "الحقيقة أنني سعيدة للغاية لأن التوقعات في البداية للتعافي وفقا للطبيب تصل إلى عام، بما أنني شخص إيجابي ، فإن هذا يملأني بالفعل بالارتياح."