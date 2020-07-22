10 طرق ممتعة للاحتفال بعيد الأضحى مع أطفالك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:42 مساءً - أهم طريقة لجعل العيد لا ينسى لأطفالك أن تقضوه معًا كعائلة، ومع انتشار فايروس كورونا، كوفيد 19 ورغم فك الحظر المنزلي، إلا أننا مسؤولون عن أخذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان صحة أطفالنا، ورفع شعار البقاء في البيت.

تبتكر لك "الخليج 365 وطفلك" 10 أنشطة حاولي تنفيذ ولو 4 منها قبل العيد وخلاله، لتدخلي الفرحة إلى قلوب أطفالك.



1 - المارشميلو والشوكولاته الساخنة



في ليلة عيد الأضحى، يمكنك تحضير جلسة بسيطة في حديقة المنزل، أو الشرفة، أو حتى في حديقة الحي شريطة الابتعاد عن التجمعات والازدحام، وشجعي أطفالك لتحضير، الشوكولاتة الساخنة ومن خلال موقد صغير في الحديقة، أو على فرن المطبخ، يمكن شواء قطع المارشميلو، فهي حلوى يستمتع الأطفال بشوائها قبل أكلها.

تابعي الطريقة في الفيديو الآتي:

2 - ملابس خاصة



لا تغفلي تحضير أفضل ملابس عيد الأضحى لأطفالك، هذه طريقة رائعة لمساعدتهم على إدراك أهمية اليوم، وخلق شعور بالإثارة حيال الاحتفال القادم. يمكنك قبل 10 أيام من قدوم العيد، شراؤها عبر مواقع البيع والتسوق، حيث لا يفضل أن تصطحبي أطفالك لاختيار ملابسهم من المتاجر.

هذا الموقع هو الأفضل في السعية، يمكنك أن تدعي أطفالك يشاركونك خياراتهم فيما يحبون، وذلك بعد وضع الحد الأقصى لثمن القطعة في حسبانهم.





3- صلاة العيد

أزيحي بعض قطع الأثاث في المنزل، وحضري مسجداً صغيراً لزوجك وأطفالك، حيث يجدر بالوالدين قضاء بعض الوقت في تعليم الأطفال صلاة العيد، وكيفية أدائها، والسُنة المحيطة بها. ويمكنك تعليمهم من خلال هذا اليوتيوب على الإنترنت.



4 – تكبيرات العيد

شجعي أطفالك على الاستماع إلى تكبير العيد في وقت مبكر مع هذا الفيديو على موقع يوتيوب الذي يؤديه مجموعة من الأطفال، ودعي أطفالك صبياناً أو بناتٍ يرددون جمله، وسترين كيف أن هذه الطريقة ستعزز عندهم إحساس وحب العيد.

5 –كب كيك العيد

يمكنك قبل العيد بليلتين الدخول مع أطفالك المطبخ، ويمكن أن يشارككم الأب في ذلك، لإعداد كب كيك خاص بالعيد، وتزيينه بطريقة بسيطة، وأطلقي اسم كل طفل على طريقة تزيين خاصة للكب كيك، وضعيه في الثلاجة، خصوصاً إذا كان التزيين بالكريمة، وفي صباح العيد دعي كل طفل يقدم لإخوته الكب كيك الذي يحمل اسمه. فهذه الطريقة ستجعل أطفالك يشعرون بأنهم أكثر مشاركة في الاحتفال، وسيتطلعون إليه كل عام.

تابعي معنا هذا اليوتيوب لتستفيدي أكثر:

5- ألعاب الحفلات

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خلق جو ممتع من خلال لعب ألعاب الحفلات مع الأطفال. لا تحتاج إلى الكثير من وقتك، وسوف تبقى في ذاكرتهم، مثل لعبة بناء المئذنة من خلال مكعبات يمكن شراؤها مسبقاً، أو لعبة الكراسي الموسيقية، المصحوبة بالغناء،

أو الحزورات.

6 – ألعب في المنزل

يمكنك إعداد حفلة لطفليك مع دعوة صديقين فقط من الأقارب أو الجيران، قومي بتحضير بركة تجديف أو قلعة نطاط في الحديقة، لمزيد من المعلومات حول إقامة حفلة العيد للأطفال، أو استئجار سيارات جيب، من محلات خاصة، أفضل من أن تتحملي ثمن شرائها. تابعي معنا اليوتيوب الآتي.

7 - عرض مسرحي

اطلبي من الأطفال تقديم عرض مسرحي للعائلة يوم العيد. بعد التحضير له قبل بضعة أيام حتى يشعروا وكأنه أداء خاص. يمكنهم غناء الأناشيد الخاصة بعيد الأضحى مع اللعب.



8 - أواصر المحبة

ذكري أطفالك بضرورة الاطمئنان، على الفقراء قبل العيد وخلاله، وإذا كنت تعرفين عائلة ميسورة، فدعيه يلقي التحية عليهم عبر الواتس، وعلميه الغرض من ذلك، وهو زرع أواصر المحبة مع الناس، لو كنا في زمن لا يهددنا به فيروس الكورونا، فإن الخدمة المجتمعية هي أفضل ما يمكن تشجيع الطفل للقيام به، من خلال زيارة أحد المسنين في المستشفى، وتناول الطعام وتقديم هدية له.

9 - كتب العيد

إن قراءة القصص مع أطفالك، خاصةً حول العيد في الأيام التي تقترب منه، سيجعل أطفالك متحمسين بشأن الأيام القادمة. ويمكنك متابعة بعض الفيديوهات التي تروي للأطفال قصص عيد الأضحى.

10 –صناعة البازل

شاركي أطفالك أجمل لعبة عائلية يحبونها؟ كأن تصنعوا بازل في المنزل بأعواد الخشب، أو الثقاب، أو يمكن لعب كرة القدم أو الكريكيت أو ألعاب الطاولة.

تابعي معنا هذا الفيديو

