أسماء مواليد مناسبة لعيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:42 مساءً - لو كان موعد ولادتك خلال أيام عيد الأضحى المبارك، فأنت ترغبين بالتأكيد في اختيار اسماً لمولودك يوثق هذه المناسبة ويشير إليها، ولأنها مناسبة عظيمة فعيد الأضحى هو ثاني أعياد المسلمين، فقد جمعت لك " الخليج 365" هذه المجموعة من أسماء مواليد عيد الأضحى فتابعيها واختاري ما يعجبك منها كالآتي. فجر: وهو من الأوقات التي أقسم بالله تعالى.

ليال: الليالي المقدسة عند الله تعالى وهي جمع ليلة. عيد: مناسبة سعيدة ويطلق على الأولاد.

مبارك: لفظ تهنئة بالمناسبات السعيدة.

عرفات: ناك من يطلق على الجبل اسم "عرفات" ويأتي اسمه من المعرفة حين كان جبريل يعلم سيدنا إبراهيم الحج وهو يردد: عرفت ......عرفت، وإن اختلفت الروايات حول سبب التسمية؛ ولكن هناك من يتفاءل بالاسم ويتبرك به. ابراهيم: وهو اسم النبي الذي ارتبط بالامتثال لأمر الله في أن يذبح ابنه وفداه الله بكبش عظيم.

اسماعيل: وهو اسم النبي ابراهيم عليهما السلام.

هاجر: ويعني زهرة اللوتس وهو اسم هيروغليفي

فداء: وهو كل ما يفتدى به ويرمز لكبش العيد الذي افتدى به الله سيدنا اسماعيل. Advertisements منى: اسم مكان يفد إليه الحجاج، وهو من الأسماء العربية القديمة وهو جمع منية، والمنى هو التقدير حسب تفسير الأصفهاني

مروة: وهو اسم مكان سعت به أم إسماعيل بحثاً عن الماء ويعني الحجارة البيضاء البراقة التي تستخدم لإشعال النار، وقد سعت بينه وبين الصفا السيدة هاجر. صفا: وهو اسم الجبل الثاني الذي سعت بينه وبين المروة السيدة هاجر، ويعني الصخر الصلد الأصم.

احرام: وهو من الاعمال التي يقوم بها الحاج حيث يتحلل من كل زينة الدنيا.

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