شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: اتجاهات مقلقة للإصابة بكورونا فى جنوب أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مايك رايان، رئيس برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء، إن اتجاهات مقلقة من الإصابة بفيروس كورونا تظهر في جنوب أوروبا ومنطقة البلقان.

وقال رايان: "من الواضح أن الأمريكتين ما زالت النقطة الساخنة الرئيسية، "أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية"، بينما في أوروبا الغربية أصبح المرض خاضعًا للسيطرة، لا يزال لدينا بعض الاتجاهات المقلقة في جنوب أوروبا والبلقان.

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جاء بيان رايان بعد ارتفاع الإصابات العالمية بفيروس كورونا إلى 15 مليونا اليوم الأربعاء، وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، حيث بلغ العدد الرسمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا التاجي عند 15،009،213 هو على الأقل 3 أضعاف عدد أمراض الإنفلونزا الحادة التي يتم تسجيلها سنويًا، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، في حين أن عدد الوفيات بلغت أكثر من 616000 في سبعة أشهر، وهو يقترب من النطاق الأعلى للوفيات السنوية من الإنفلونزا.

وكان الدكتور تيدروس أدهانوم جربيسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، قد أعلن أن تتبع الاتصال ضروري لكل بلد، حيث يمكن أن تمنع الحالات الفردية من أن تصبح مجموعات، وتتحول المجموعات إلى انتقال المجتمع، موضحا إن الرد السريع على الحالات والتجمعات الجديدة سيسمح للبلدان بمواصلة السير على طريق الانتعاش الاقتصادي، مع إبقاء الفيروس بعيدًا، بالطبع، لم يعد تتبع جهات الاتصال الأداة الوحيدة.

وقال، يجب أن يكون جزءًا من حزمة شاملة لكنها واحدة من أهمها، لطالما كان تتبع الاتصال الأساس الذي تقوم عليه الاستجابة للفاشية، من الجدري، إلى شلل الأطفال، إلى الإيبولا، و فيروس كورونا .COVID-19