متى تمثل الشامة خطرا على الجلد؟

وكالات - الخليج 365الأربعاء 2020/7/22 03:02 م بتوقيت أبوظبي
تعد الشامات نوعا شائعا من حالات نمو الجلد، وتظهر غالبًا على هيئة بقع صغيرة ذات لون بني داكن وتنتج من مجموعات من الخلايا الصباغية.
وتظهر الشامات عامةً في أثناء مرحلة الطفولة والمراهقة، يمتلك معظم الأشخاص نحو 10 إلى 40 شامة، بعضها قد يتغير مظهرها أو تختفي بمرور الوقت.
وقالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن التغيرات الطارئة على شكل ولون الشامة تدق ناقوس الخطر، حيث إنها تنذر بالإصابة بسرطان الجلد.
وتعتبر معظم الشامات غير ضارة، إلا أنه نادرًا ما تصبح سرطانية، وتمثل مراقبة الشامات وغيرها من البقع المصطبغة خطوة مهمة في الكشف عن سرطان الجلد، وخاصة الورم الميلاني الخبيث.
وأوضحت الرابطة أنه يجب استشارة الطبيب على وجه السرعة في حال ملاحظة التغيرات التالية على شكل ولون الشامة:
- عدم التماثل: لا يكون للشامة شكل مستدير
- عدم التحديد: تبدو الحدود غير واضحة
- اللون: يكون اللون غير منتظم
- القُطر: تكون الشامة كبيرة بشكل غير عادي
- البروز: تكون الشامة محسوسة
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