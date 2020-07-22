إيفانكا ترامب بإطلالة غير مألوفة وغريبة قبل 20 عامًا تثير التساؤلات

تداول الجمهور بشكل واسع صورة إيفانكا ترامب إبنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعود لعام 1999، بدت فيها بشكل غريب وغير مألوف بسبب طريقة المكياج التي اعتمدتها.

وظهرت إيفانكا بشكل غير ملامح وجهها، بعد أن اختارت تسريحة أثارت تساؤلات عديدة بين المتابعين، لتنهال عليها ردود الفعل الساخرة، وأشاروا إلى أنها اعتمدت هذا اللوك للسير على منصة أحد العروض لأنها وقتها كانت عارضة أزياء، أو ربما كانت تشارك في حفل تنكري.

وظهرت إيفانكا في أول عرض أزياء وهي تبلغ 17 سنة، وذلك في عام 1997، ومنذ ذلك الحين شقت طريقها نحو أزياء فيرساتشي، مارك بور وتييري موغلر، وظهرت في عدة حملات إعلانية لتومي هيلفيغر وساسون جينز.

وعادت للظهور مجددا في سبتمبر 2007، وقد ظهرت بعدها على غلاف مجلة فوربس، مجلة الغولف، مجلة السبيل، مجلة إيل، وفي أكتوبر 2007 احتلت المرتبة 83 على مجلة هاربر بازار في عام 2007.

في عام 1997 حازت على لقب ملكة جمال مراهقات أمريكا المملوكة جزئيا لوالدها.

أطلق عليها لقب "الابنة الأولى" و "أميرة أمريكا" وواحدة من "أكثر النساء نفوذاً في أمريكا"، وذلك منذ أن أصبح والدها دونالد ترامب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، فمنذ ظهورها إلى جانبه خلال حملته الانتخابية استطاعت أن تخطف الأضواء بمظهرها الجذاب وأناقتها وذكائها.

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يعرفها العالم باسم إيفانكا، ولكن اسمها هو في الواقع نفس اسم والدتها إيفانا، وقد أوضحت الأمر بنفسها في تغريدة قائلة: "إن اسم إيفانكا في التشيك هو اختزال لإيفانا"..

كان الدين نقطة شائكة في علاقتها مع زوجها جاريد كوشنر، لدرجة أنهما انفصلا لفترة وجيزة في عام 2008، حيث كوشنر وعائلته من اليهود الأرثوذكس، لذلك قررت إيفانكا اعتناق اليهودية، وخضعت لعملية تحويل صارمة بتعليمات من الحاخام هاسكل لوكشتاين لتربية أطفالها على أنهم يهود.

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