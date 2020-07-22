ترامب يؤكّد أن أزمة وباء "كورونا" ستزداد سوءًا قبل أن تتحسن

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، من أن أزمة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة من المرجح أن "تسوء أكثر قبل أن تتحسن".وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال ترامب في أول إفادة رسمية له عن الفيروس في البيت الأبيض منذ نهاية أبريل/ نيسان، إن "بعض مناطق بلادنا تعمل بشكل جيد للغاية".

وأضاف ترامب: "الآخرون يعملون بجودة أقل. لسوء الحظ، ستزداد الأمور سوءًا قبل أن تتحسن". كما حث ترامب الأمريكيين على ارتداء أقنعة الوجه للمساعدة في منع انتشار الفيروس شديد العدوى.

وتابع: "قال: "احصل على قناع، سواء أعجبك القناع أم لا، سيكون له تأثير. نحن بحاجة إلى كل ما يمكننا الحصول عليه".

ولا تزال الولايات المتحدة صاحبة الرقم القياسي عالميًا في عدد الوفيات بسبب "كوفيد 19"، حيث تسبب الفيروس في موت أكثر من 140 ألف شخص وإصابة أكثر من 3.8 مليون بحسب أرقام جامعة جونز هوبكنز.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ارتداء الكمامة الطبية من أجل مكافحة تفشي جائحة "كورونا" بالعمل "الوطني"، رغم أنه رفض سابقا ارتداءها.

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وكان الرئيس الأمريكي يتجاهل بشكل متكرر الاقتراحات الخاصة بارتداء قناع، قائلا إنه يتسبب في أن يلمس الناس وجوههم كثيرًا، وهو أمر غير مفيد.

كما قال إنه لن يفكر في إصدار أمر عام يلزم المواطنين الأمريكيين بارتداء كمامات أو أقنعة غير طبية، كإجراء إضافي ضمن الخطوات الصحية العامة لتجنب العدوى.

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