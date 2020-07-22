شكرا لقرائتكم خبر عن أكسيد النيتريك المستخدم فى الفياجرا قد يكون علاجا لكورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت مراجعة من جامعة جورج واشنطن (GW)، أنه يمكن أن يكون علاج أكسيد النيتريك أمرًا محوريًا في مواجهة فيروس كورونا- CoV-2 .ووفقا للمقال المنشور فى مجلة Nitric Oxide، فإن أكسيد النيتريك هو جزيء مضاد للميكروبات ومضاد للالتهابات مع أدوار رئيسية في وظيفة الأوعية الدموية الرئوية في سياق الالتهابات الفيروسية والأمراض الرئوية الأخرى، وهو المركب نفسه المستخدم فى الفياجرا.

وفي عدوى السارس CoV-1 ، التي أدت إلى تفشي السارس (متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة) في عام 2003 ، ساعد أكسيد النيتريك فى كبح التكاثر الفيروسي عن طريق تفاعلات سامة للخلايا من خلال وسيطات مثل البيروكسينيتريت، وهي واحدة من العديد من علاجات COVID-19 المحتملة المدرجة في برنامج الوصول الموسع للطوارئ التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.



أكسيد النتريك

قال آدم فريدمان ، دكتوراه في الطب ، كرسي مؤقت وأستاذ في قسم الأمراض الجلدية بكلية GW للطب والعلوم الصحية ومؤلف مشارك مشارك في المراجعة: "أكسيد النيتريك يلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على وظيفة الأوعية الدموية الطبيعية وتنظيم الشلالات الالتهابية التي تساهم في إصابة الرئة الحادة ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة".

الفيروسات التاجية هي فيروسات من الرنا تصيب الطيور أو الماشية في المقام الأول، ولكنها يمكن أن تتحول إلى عدوى شديدة وقاتلة في البشر، لا يوجد حاليًا علاج أو لقاح مسجل لـ COVID-19، عدم وجود علاج محدد وارتفاع معدل الوفيات للفيروس يمليان الحاجة الملحة إلى العلاجات التي قد تتحكم في تكاثر الفيروس وانتشاره السريع.

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استعرض الفريق، بقيادة المؤلف الأول Nagasai Adusumilli ، ماجستير في إدارة الأعمال، وهو طالب الطب في السنة الرابعة في كلية الطب والعلوم الصحية GW ، بين عامي 1993 و 2020 حول التسبب في فيروسات التاجية واستخدام أكسيد النيتريك كعلاج ل أمراض الجهاز التنفسي، يسلط المؤلفون الضوء على احتمالية مساهمة أكسيد النيتريك المستنشق في تحسين النتائج السريرية وتخفيف الضغط المتزايد بسرعة على قدرة الرعاية الصحية بسبب COVID-19.

مع استمرار المجموعات في نشر المزيد من النتائج باستخدام أكسيد النيتريك الخاصة بها، يوصي الفريق بضرورة فحص الاختلافات في الجرعات والبروتوكولات في تقييم الدراسات.

يقترح المؤلفون أنه إذا تم توضيح فعالية أكسيد النيتريك لـ COVID-19 ، فإن استخدامه كعلاج يمكن أن يكون محوريًا في مكافحة الوباء.

تعاون فريدمان مع المؤلف المشارك المشارك جويل فريدمان ، دكتوراه في الطب ، دكتوراه ، أستاذ علم وظائف الأعضاء والفيزياء الحيوية والطب في كلية ألبرت أينشتاين للطب ، في البحث المتعلق باستخدام أكسيد النيتريك في مجموعة واسعة من المؤشرات الطبية لما يقرب من عقدين من الزمن ، نعمل معًا على تطوير علاجات تعتمد على أكسيد النيتريك لـ COVID-19.