شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر: ارتفاع الكولسترول الضار يتسبب في حدوث جلطات القلب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من ارتفاع الكولسترول الضار لكونه السبب في حدوث جلطات القلب. وأضاف النمر في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: العلاقة بين ارتفاع الكولسترول الضار وحدوث أول جلطة في القلب علاقة قوية وتحدث غالباً على مدى ١٠ – ١٥ سنة تقريباً، وأقوى ما تكون تلك العلاقة فيمن هم تحت ٤٥ سنة. ونصح الشباب بضرورة عدم إهمال ارتفاع الكولسترول الضار لخطورته على صحة الإنسان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استشاري يحذر: ارتفاع الكولسترول الضار يتسبب في حدوث جلطات القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.