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شكرا لقرائتكم خبر عن س وج .. كل ما تريد معرفته عن ثقل اللسان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ثقل اللسان واحدة من المشاكل الصحية التى تدل على وجود مشكلة خطيرة فى الجسم، فقد يكون بسبب الإصابة بورم المخ أو التصلب المتعدد وغيرها، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن ثقل اللسان وفقا لما ذكره موقع mayoclinicس: ما هى أعراض ثقل اللسان؟
1: الكلام المتداخل.
2:التحدث ببطء.
3:عجزًا عن الكلام بصوتٍ يزيد عن الهمس أو الكلام بصوتٍ مرتفعٍ جدًا.
4:الكلام بسرعة لدرجة عدم الوضوح.
5:الصوت المكتوم، أو المبحوح، أو المنهك.
6:الحديث بنمط غير طبيعي أو منتظم.
7:الحديث بنبرة غير منتظمة.
8:الحديث بنبرة لا تتغير.
9:صعوبة في تحريك اللسان أو عضلات الوجه
س:ما هى أسباب ثقل اللسان؟
1:إصابة الدماغ.
2:ورم الدماغ.
3:شلل دماغي.
4:متلازمة غيلان باريه.
5:إصابة الرأس.
6:داء هنتنغتون.
7:داء لايم.
8:التصلب المتعدد.
9:الحثل العضلي.
10:الوهن العضلي الوبيل.
11:مرض باركنسون.
12:السكتة الدماغية.
13:داء ويلسون.س: ما هو علاج ثقل اللسان؟
ج: يكون علاج ثقل اللسان حسب المشكلة التى تسببه مع علاج تأهيلى للتدريب على النطق والكلام لتقوية عضلات اللسان .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.