شكرا لقرائتكم خبر عن س وج .. كل ما تريد معرفته عن ثقل اللسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ثقل اللسان واحدة من المشاكل الصحية التى تدل على وجود مشكلة خطيرة فى الجسم، فقد يكون بسبب الإصابة بورم المخ أو التصلب المتعدد وغيرها، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن ثقل اللسان وفقا لما ذكره موقع mayoclinic

س: ما هى أعراض ثقل اللسان؟

1: الكلام المتداخل.

2:التحدث ببطء.

3:عجزًا عن الكلام بصوتٍ يزيد عن الهمس أو الكلام بصوتٍ مرتفعٍ جدًا.

4:الكلام بسرعة لدرجة عدم الوضوح.

5:الصوت المكتوم، أو المبحوح، أو المنهك.

6:الحديث بنمط غير طبيعي أو منتظم.

7:الحديث بنبرة غير منتظمة.

8:الحديث بنبرة لا تتغير.

9:صعوبة في تحريك اللسان أو عضلات الوجه

س:ما هى أسباب ثقل اللسان؟

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1:إصابة الدماغ.

2:ورم الدماغ.

3:شلل دماغي.

4:متلازمة غيلان باريه.

5:إصابة الرأس.

6:داء هنتنغتون.

7:داء لايم.

8:التصلب المتعدد.

9:الحثل العضلي.

10:الوهن العضلي الوبيل.

11:مرض باركنسون.

12:السكتة الدماغية.

13:داء ويلسون.

س: ما هو علاج ثقل اللسان؟

ج: يكون علاج ثقل اللسان حسب المشكلة التى تسببه مع علاج تأهيلى للتدريب على النطق والكلام لتقوية عضلات اللسان .