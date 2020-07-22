شكرا لقرائتكم خبر عن النوم أقل من 7 ساعات يزيد خطر الإصابة بالسمنة المفرطة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

من ينامون أقل من 7 ساعات هم الأكثر عرضة للسمنة المفرطة؟، فما هو السبب فى ذلك فهل ساعات النوم لها علاقة بالشهية أو الهرمونات، وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية هناك الكثير من الأدلة على أن الأشخاص الذين ينامون أقل من سبع ساعات في الليلة هم أكثر عرضة لزيادة الوزن أو السمنة وإصابة بداء السكري من النوع 2 من أولئك الذين ينامون جيدًا.

أحد الأسباب هو أن الحرمان من النوم يغير هرمونات شهيتك ، مما يجعلك أكثر عرضة للشعور بالجوع وأقل احتمالا للشبع، من المؤكد أنه يجعلك أكثر رغبة في تناول الأطعمة الحلوة.

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لا يقتصر الأمر على ارتفاع مستويات السكر في الدم فقط ، وترسل هرمونات الجوع الخاصة بك الرغبة الشديدة في تناول الطعام ، كما يمكن أن يؤدي التعب أيضًا الشهية المفتوحة .

وقال طبيب التغذية البريطانية مايكل موسلي عندما تكون متعبًا ، تصبح مناطق الدماغ المرتبطة بالمكافأة أيضًا أكثر نشاطًا، وبعبارة أخرى ، تصبح أكثر حماسًا من المعتاد للبحث عن الأطعمة غير الصحية مثل البطاطس والشوكولاتة.

"في الواقع ، وجدت دراسة في King's College London أن الأشخاص المحرومين من النوم يستهلكون في المتوسط ​​385 سعرًا حراريًا إضافيًا في اليوم ، وهو ما يعادل شريحة كبيرة من الكعكة".

ويشجع النظام الغذائي للدكتور موسلي أتباعه على تبني مبادئ البحر الأبيض المتوسط ​​لاستهلاك نظام غذائي غني بالبروتينات والخضروات الصحية وأقل من الكربوهيدرات.