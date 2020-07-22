اليابان تعتمد دواء “ديكساميثازون” لعلاج مرضى كورونا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأدرجت الوزارة ديكساميثازون كخيار علاجي إلى جانب عقار ريمديسفير المضاد للفيروسات الذي تنتجه شركة غيلياد ساينسز، في أحدث مراجعة لكتيب الإرشادات الخاص بفيروس كورونا.

ونالت المراجعة تغطية واسعة النطاق في وسائل الإعلام اليابانية، الأربعاء، وفق ما نقلت “رويترز”.

Advertisements

وأظهرت نتائج تجارب أعلن عنها الباحثون في المملكة المتحدة الشهر الماضي أن ديكساميثازون، العقار الرخيص الواسع الاستخدام من عائلة الستيرويدات، هو العقار الأول في إنقاذ مرضى كوفيد-19، فيما قال العلماء إنه تطور كبير في مساعي التصدي لجائحة فيروس كورونا.

وشركة نيتشي-إيكو اليابانية من بين شركات الأدوية التي تنتج ديكساميثازون.

وأكدت النتائج الكاملة للتجارب السريرية العشوائية الكبيرة التي نشرت الجمعة الماضي، في دورية نيو إنغلاند الطبية فوائد ذلك العقار في علاج حالات الإصابة المتقدمة، أو المعتدلة، من كوفيد-19.