شكرا لقرائتكم خبر عن 90% من متعافى كورونا يطورون أجساما مضادة لمدة 3 أشهر على الأقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أمريكية أجراها علماء بجامعة "ماونت سيناي"، أن الغالبية العظمى من مرضى فيروس كورونا الذين تم شفاؤهم يطورون أجساما مضادة لعدة شهور، ووجد الباحثون أن أكثر من 90 % من المتعافين من كوفيد 19 طوروا استجابة مناعية استمرت 90 يومًا على الأقل، كما أن معظم المرضى لديهم قدرة على تحييد الفيروس حتى لا يتمكن من الدخول وإصابة الخلايا البشرية مرة أخرى، بحسب ما ذكرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

وفى الدراسة قام الفريق الطبي بتحليل أكثر من 19،700 شخص تم فحصهم في نظام مستشفى جبل سيناء الصحي في نيويورك وفحص الباحثون على وجه التحديد الأجسام المضادة IgG ، وهي البروتينات التي ينتجها الجسم في المراحل المتأخرة من العدوى.ويُعتقد أن الأجسام المضادة IgG تبقى لشهور، وربما لسنوات، بعد أن يتعافى الشخص.

يتم تعريف الأجسام المضادة عند الكشف عنها على مستوى مستوى بين 80 و 160 منخفض، 320 معتدل و 960 أو أعلى مرتفع.

وبالنسبة للعلاج بالبلازما، وهو عندما يتم أخذ الجزء السائل من الدم من متعافي من فيروس كورونا ونقله إلى المريض ويلزم أن تكون المستويات 320 أو أعلى وفقًا للوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

من بين أكثر من 19000 عينة إيجابية، تحتوي 92 % على الأقل على مستويات متوسطة إلى عالية من الأجسام المضادة التي ترتبط بالبروتين المرتفع الذي يستخدمه الفيروس لدخول الخلايا البشرية.

بعد ذلك ، حددوا ما إذا كانت الأجسام المضادة قادرة على تحييد الفيروس عن طريق اختبار 120 عينة.

لمعرفة مدة بقاء الأجسام المضادة في الجسم ، اختبر الباحثون 121 متبرع بالبلازما لديهم مستويات متنوعة بعد ثلاثة أشهر من ظهور الأعراض لأول مرة.

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شهد الأشخاص في النطاق الأعلى انخفاضًا طفيفًا لكن أولئك الذين لديهم مستويات منخفضة ومتوسطة شهدوا زيادات.

تشير الدراسة إلى أن أكثر من 90 % لديهم استجابات الأجسام المضادة المحايدة القابلة لكشف الفيروس وأن هذه المستويات مستقرة على الأقل في المستقبل القريب.

لا تقدم الدراسة "أدلة قاطعة" على أن الأجسام المضادة تحمي الأشخاص من الإصابة مرة أخرى.

ومع ذلك ، أكد المتحدثون باسم مستشفى جبل سيناء لشبكة فوكس نيوز، أن الباحثين يعتقدون أنه من المحتمل جدًا أن يقلل من احتمالات الإصابة مرة أخرى أو قد يضعف المرض في حالة الإصابة مرة ثانية.