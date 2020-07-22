هل خل التفاح سر فقدان الوزن بشكل فعال؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الأبحاث العلمية أن خل التفاح له فوائد صحية عديدة، من التحكم في نسبة السكر في الدم إلى تحسين صحة القلب ولكن هل هناك أي أبحاث تثبت أنه قد يساعدك لفقدان الوزن؟ .. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية، بحسب ما ذكر موقع "Net doctor " البريطاني وتحتوي ملعقة كبيرة من خل التفاح على ثلاث سعرات حرارية تقريبًا ويتكون ما يقرب من 5% من خل التفاح من حمض الأسيتيك - والباقي ماء وكميات ضئيلة من الأحماض الأخرى.

خل التفاح وانقاص الوزن

هناك القليل من الأدلة لدعم النظرية القائلة بأن شرب خل التفاح يعزز فقدان الوزن لكن تشير بعض النتائج إلى أن حمض الأسيتيك له خصائص يمكن أن تدعم فقدان الوزن مع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

في الدراسات على الحيوانات، وجد أن حمض الأسيتيك:

-يخفض مستويات السكر في الدم

-يخفض مستويات الأنسولين

-يزيد من التمثيل الغذائي الخاص بك لتعزيز حرق الدهون

-يقلل من تخزين الدهون في البطن والكبد

-يزيد من الجينات المسؤولة عن حرق الدهون

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-يقمع أجزاء من الدماغ تتحكم في الشهية

تشير كل هذه الأشياء إلى إمكانات خل التفاح كأداة لفقدان الوزن.

هناك كمية صغيرة من الأدلة على أن خل التفاح يساعد على إنقاص الوزن كمثبط للشهية.

تشير الدراسات إلى أنه قد يغير طريقة امتصاص الكربوهيدراتهناك أيضًا بعض الأدلة المحدودة على أنه قد يبطئ سرعة تفريغ معدتك، مما قد يساعدك على إبقائك ممتلئًا لفترة أطول.

قم ببساطة بشرب خل التفاح كل صباح دون أي جهد إضافي لن يفعل الكثير لمساعدتك في تحقيق هدفك يتطلب إنقاص الوزن الفعال نظامًا غذائيًا، وتحتاج إلى الجمع بين عدة طرق لرؤية النتائج.

كل هذه الدراسات كانت صغيرة ولم يتم التحكم في البحث في هذا المجال جيدًا لأشياء مثل توقيت شرب خل التفاح وجرعته ، أو النظام الغذائي العام أو صحة المشاركين بها، مما يعني أن أي ادعاءات صحية حول خل التفاح مبالغ فيها إلى حد كبير.

قد يساعد خل التفاح بعض الناس على الشعور بالشبع لفترة أطول وقد يؤثر على كيفية امتصاص الكربوهيدرات عندما نتناول وجبة نشوية جدًا (مثل المعكرونة أو الأرز أو الخبز)". ومع ذلك ، من المرجح أن يكون التأثير صغيرًا جدًا.