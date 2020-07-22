شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب الاصابه بمرض فرط نشاط المثانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمع المثانة البول من الكلى وتطرده عندما تمتلئ ولكن هناك بعض المرضى مصابين بفرط نشاط المثانة تؤدى الى عدم التحكم في الوقت الذي يختار فيه التبول ، وعدد مرات التبول خلال اليوم، ووفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday تحدث هذه الحالة عندما تضغط المثانة بشكل متكرر أو بدون سابق إنذار ونتيجة لذلك ، قد يضطر المرضى إلى استخدام الحمام بشكل متكرر أو قد يتسرب البول.

عادة ما تكون الحالة ناتجة عن سوء التواصل بين الدماغ والمثانة يشير الدماغ إلى المثانة أن الوقت قد حان للضغط والتفريغ ، لكن المثانة ليست ممتلئة نتيجة لذلك ، تبدأ المثانة بالانقباض هذا يسبب رغبة قوية في التبول.

في حين أن الحالة قد تكون شائعة ، إلا أنه لا يجب أن يعني أن الشخص يجب أن يعيش مع الأعراض تتوفر العديد من العلاجات التي يمكن أن تساعد الأشخاص على تقليل أعراضهم.

اعراض فرط نشاط المثانه

تتسبب المثانة المفرطة النشاط في مجموعة من الأعراض ، يمكن أن تؤثر جميعها على نوعية حياة الشخص، قد تسبب المثانة المفرطة النشاط عددًا من الأعراض المختلفة بما في ذلك التبول أكثر من ثماني مرات في اليوم وتسرب البول عند الحاجة إلى التبول.

تشمل أمثلة هذه الأعراض ما يلي:

تواتر التبول: يتبول الشخص أكثر من ثماني مرات في اليوم.

التبول اللاإرادي: لا يستطيع الشخص النوم طوال الليل دون الاستيقاظ للتبول ، عادة مرة أو مرتين.

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إلحاح التبول: سيشعر الشخص برغبة مفاجئة ولا يمكن السيطرة عليها للتبول.

سلس البول: يتسبب الشخص في تسرب البول عندما يشعر بالحاجة للتبول.

غالبًا ما يشعر الشخص الذي يعاني من فرط نشاط المثانة بأنه لا يستطيع إفراغ المثانة تمامًا. قد يستخدمون الحمام ثم يشعرون أنهم بحاجة إلى الذهاب مرة أخرى بعد وقت قصير جدًا.

يقسم الأطباء فرط نشاط المثانة إلى نوعين بناءً على أعراضهم النوع الأول هو المثانة المفرطة النشاط ، الجافة، النوع الثاني هو فرط نشاط المثانة ، رطب يعاني الشخص المصاب بهذه الحالة من تسرب المثانة ، والأشخاص الذين يعانون من فرط نشاط المثانة الجاف ، ليس لديهم أعراض التسرب.

أسباب الاصابه بفرط نشاط المثانه

قد يمرر بعض المرضى أعراض فرط نشاط المثانة كجزء طبيعي من التقدم في السن ومع ذلك ، فإن الشيخوخة ليست عامل الخطر الوحيد الذي يمكن أن يزيد من خطر إصابة الشخص بالمثانة.

تشمل عوامل الخطر الإضافية ما يلي:

تلف الأعصاب بسبب تاريخ الجراحة، صدمة في الجزء العلوي من الجسم أو الحوض تضر بالمثانة، وجود حالة تعرف باسم استسقاء الضغط العادي ، وهو سبب الخرف، الإصابة بعدوى في المسالك البولية، تاريخ سرطان المثانة أو البروستاتا، تاريخ حصوات المثانة، تاريخ الحالات التي تؤثر على الوظيفة العصبية ، مثل التصلب المتعدد أو مرض باركنسون أو السكتة الدماغية، تناول نظام غذائي غني بالأطعمة التي تجعل المثانة "أكثر سرعة الانفعال" أو من المحتمل أن تكون مفرطة النشاط، تتضمن الأمثلة على أنواع الأطعمة التي يمكن أن تجعل المثانة مفرطة النشاط الكافيين والكحول والأطعمة الحارة.