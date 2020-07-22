إصابات جديد بكورونا بأمريكا والبرازيل واليابان تعتمد دواءً جديدا

شهدت الساعات الأربع والعشرين الماضية حالات جديدة بفيروس كورونا في البرازيل، والمكسيك، والولايات المتحدة، فيما اعتمدت اليابان ديكساميثازون، عقار من عائلة الستيرويدات، علاجا ثانيا للفيروس.



وسجلت الولايات المتّحدة، الثلاثاء، لليوم الثامن على التوالي، أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة أن إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى أكثر من 3,89 مليون إصابة، بينها 68,524 إصابة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتسبّب كوفيد-19 بوفاة 961 شخصاً خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء الفتّاك في هذا البلد إلى 141,883 وفاة، وفق الجامعة.

ومنذ أكثر من أسبوع تسجّل الولايات المتّحدة حصيلة إصابات جديدة يومية تزيد عن 60 ألف إصابة، وقد بلغت هذه الحصيلة ذروتها الجمعة حين سجّلت 77,638 إصابة جديدة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 6859 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء، و915 وفاة إضافية ليصل مجمل الإصابات إلى 356255 وتتجاوز الوفيات 40 ألفا.

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وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

وأعلنت وزارة الصحة في البرازيل، تسجيل 41008 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1367 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن مجمل الإصابات منذ بداية التفشي ارتفع إلى نحو 2.2 مليون والوفيات إلى 81487.

وتحتل البرازيل المركز الثاني في قائمة أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا ووفاة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة التي تتصدر القائمتين.

وفي سياق متصل، اعتمدت وزارة الصحة اليابانية، ديكساميثازون، العقار الواسع الاستخدام من عائلة الستيرويدات، علاجا ثانيا لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، بعدما أظهرت تجارب في بريطانيا خفضه معدل الوفاة.

وأدرجت الوزارة ديكساميثازون كخيار علاجي إلى جانب عقار ريمديسفير المضاد للفيروسات في أحدث مراجعة لكتيب الإرشادات الخاص بفيروس كورونا، ونالت المراجعة تغطية واسعة النطاق في وسائل الإعلام اليابانية الأربعاء.

وأظهرت نتائج تجارب أعلن عنها الباحثون في المملكة المتحدة الشهر الماضي أن ديكساميثازون هو العقار الأول في إنقاذ مرضى كوفيد-19 فيما قال العلماء إنه تطور كبير في مساعي التصدي لجائحة فيروس كورونا.