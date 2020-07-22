وسائل إعلام: إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بولاية شيكاغو الأمريكية المزيد

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، إن 11 شخصا أصيبوا، الثلاثاء، عندما فتح مسلح النار بشكل عشوائي قرب دار جنائز جنوبي مدينة شيكاغو.



ونقلت "شبكة فوكس نيوز" عن المتحدث باسم شرطة شيكاغو قوله:" إن إطلاق نار وقع بشارع 79 في جنوبي المدينة، ويجري حاليا التحقيق"، دون مزيد من التفاصيل.

وفيما لم يحدد المتحدث باسم الشرطة عدد الضحايا ومدى إصاباتهم، إلا أن صحيفة "شيكاغو تريبيون" أشارت إلى أن تسعة أشخاص نقلوا إلى المستشفيات، بينما ذهب جريحان آخران بنفسيهما إلى المستشفى.

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وأوضح مسؤولون محليون بأن حالة الجرحى تتراوح بين خطيرة إلى حرجة.

ويأتي الحادث، بعد يوم من إطلاق النار على أكثر من 20 شخصًا، الأثنين، وبعد عطلة نهاية أسبوع قتل فيها 63 شخصًا، بحسب الشبكة الأمريكية.

والإثنين، تعهد الرئيس دونالد ترامب بإرسال قوات اتحادية إلى المدينة، وسط تصاعد في الجرائم العنيفة.