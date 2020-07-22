شكرا لقرائتكم خبر عن جيف بيزوس مؤسس «أمازون» من التبني لقمة أغنياء العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ولد جيف بيزوس، مؤسس شركة «أمازون» 12 يناير 1964، في مدينة ألباكيركي بولاية نيو مكسيكو بالولايات المتحدة.

بعد انفصال والدته جاكلين غيس من والده تيد يورغنسن، تزوجت ميغيل بيزوس وهو مهاجر كوبي وقام ميغيل بتبني جيف ليحمل اسم عائلته.

وذهب مع عائلته الجديدة للعيش في هيوستن حيث درس جيف في مدرسة River Oaks من الصف الرابع حتى الصف السادس، وفيما بعد انتقلت العائلة إلى ميامي بولاية فلوريدا حيث درس جيف المرحلة الثانوية في مدرسة Miami Palmetto كما شارك في التدريب العلمي للطلاب الذي تقيمه جامعة فلوريدا وحصل على جائزة Silver Knight سنة 1982.

دخل جيف جامعة برينستون حيث درس في مجال الكمبيوتر، وكان يعمل خلال العطلات الصيفية حيث عمل عام 1984 كمبرمج في النرويج وفي السنة التالية قام بتطوير برنامج لصالح شركة IBM في كاليفورنيا، كما انتخب جيف بيزوس رئيسًا لطلاب جامعة برينستون لاكتشاف الفضاء، وتخرج من الجامعة في 1986 بمرتبة الشرف وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر.