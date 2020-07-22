شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع رأي جديد لـ«فايبر»: 60% من المستخدمين العرب يفضلون استخدام «الإيموجي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ظل الانتشار الكبير لاستخدام الرموز التعبيرية «الإيموجي» في الرسائل النصية، أعلنت شركة «فايبر» عن إضافة مجموعة من الرموز التعبيرية المميزة إلى المجموعات، وذلك لتمكين المستخدمين من التعبير عن أنفسهم بشكل أفضل وأوضح.

وقامت «فايبر»، المملوكة لشركة «راكتون» اليابانية، باستطلاع رأي لأكثر من 9 آلاف مستخدم في العالم العربي بمناسبة اليوم العالمي للرموز التعبيرية، الإيموجي، تبين فيه أن 3 من كل 5 مستخدمين عرب يستخدمون الإيموجي بشكل دائم كوسيلة سهلة للتعبير عن مشاعرهم وآرائهم.

ومع الاستخدام المتزايد للرسائل الفورية واحتلال الرموز التعبيرية جزءا مهما في طريقة التواصل والتخاطب من خلال المحادثات الرقمية، فقد أعلنت الشركة عن إطلاق باقة جديدة من الرموز التعبيرية لاستخدامها في المجموعات. تأتي هذه الخطوة لتمكن «فايبر»، مستخدميها من التعبير عن آرائهم وردود أفعالهم بطريقة سريعة وممتعة.

وجاء الإعلان عن الميزة الجديدة، في اليوم العالمي للرموز التعبيرية، وذلك للاحتفال بقوة التواصل التعبيري بين الناس في جميع أنحاء العالم.

وكشف استطلاع الرأي، الذي شمل مستخدمون من مختلف الدول العربية بما في ذلك مصر والكويت والجزائر والعراق، أن 12٪ فقط يفضلون التعبير عن آرائهم ومشاعرهم من خلال النص والكلمات بدلاً من استخدام الرموز التعبيرية، الإيموجي، بينما يستخدم 27٪ من المستخدمين العرب الرموز التعبيرية أحيانا عندما لا يجدون الكلمات المناسبة للتعبير عن أنفسهم في الرسائل النصية، و60% يستخدمون الـ«إيموجي» دائما لأنهم تساعدهم في التعبير عن مشاعرهم بطريقة سهلة.

وأكدت آنا زنامنسكايا، كبير مسؤولي النمو في شركة راكوتن فايبر، التزام الشركة بتمكين المستخدمين من التعبير عن أنفسهم بأدق طريقة ممكنة، مضيفة أن «القدرة على (إبداء الإعجاب) باستخدام (القلب) كرمز تعبيري قد لا يشمل النطاق الواسع من العواطف والمشاعر التي يمكن أن يشعر بها الشخص عند قراءة الرسالة، لذا توجب علينا من إضافة باقة أوسع من الرموز التعبيرية نتيح من خلالها الفرصة للمستخدمين التفاعل بالطريقة الأكثر ملاءمة».

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وأوضح استطلاع الرأي أيضا أن «القلب» هو الرمز التعبيري المفضل لدى المستخدمين العرب بنسبة 62%، بينما احتل الوجه الضاحك المرتبة الثانية بنسبة 23%، فيما احتل كل من الوجه الغاضب والوجه المصدوم على 4% فقط كأفضل رمز تعبيري.