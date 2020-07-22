شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب ظهور الأكتاف غير المتساوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الأكتاف غير المتساوية مشكلة صحية تؤثر على مظهر الشخص ويمكن أن تتسبب عدة أنواع من الإصابات في إصابة اى شخص بتفاوت في الكتفين يمكن للناس أيضًا تطوير أكتاف غير متساوية، بسبب عادات معينة أو عوامل نمط الحياة أو حالات عضلية أو عظمية أو عصبية.

ووفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday هناك العديد من الأسباب وراء هذه الحاله أهمها الوضع السيئ للجلوس هو سبب محتمل للأكتاف غير المستوية.

أسباب الأكتاف غير المتساوية

الهياكل العضلية والهيكلية يمكن أن تتطور إلى أشكال غير صحيحة بسبب عادات معينة في الوضعية، إذا حافظ الشخص على وضع سيئ ، يمكن أن يصبح أكتافه غير متساوية ، حيث تصبح بعض مجموعات العضلات مشدودة ، وأخرى ضعيفة، وهو ما يؤدى الى أن تصبح عضلات الصدر ضيقة وأن تصبح عضلات الكتف أطول.

ويمكن أن تتسبب بعض الرياضات والعادات والأنشطة عادةً ما تتضمن الاستخدام المكثف لذراع واحدة في حدوث اختلالات تؤدي إلى عدم انتظام الأكتاف، اعتمادًا على سبب وشدة الخلل ، قد يشمل العلاج العلاج الطبيعي وتجنب العادات أو الأنشطة المرتبطة بالاختلالات العضلية والعظام والمفاصل.

كما يعاني الأشخاص المصابون بالجنف من انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري يمكن أن يتسبب في جعل الكتفين غير مستويين.

يمكن للأشخاص المصابين بالجنف أن يرتدوا دعامة العمود الفقري التي تصحح ببطء الانحناء أو تخضع لعملية دمج العمود الفقري.

وقد يؤدي التلف أو الظروف التي تؤثر على الأعصاب المسؤولة عن الأحاسيس في عضلات الكتف ، وخاصة العصب القحفي الحادي عشر ، إلى جعل أحد الكتفين أعلى أو أقل من الآخر.

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يمكن أن يحدث تلف الأعصاب بسبب الإصابة أو الحالات العصبية بسبب الشلل الدماغي، ضمور العضلات، ضمور العضلات الشوكي، السنسنة المشقوقة، صدمة الحبل الشوكي، عصب مقروص

اعتمادًا على السبب ، يمكن أن تشمل خيارات العلاج ما بين علاج بدني، جراحة، دواء

تتضمن بعض التمارين التي تساعد على تمدد وتقوية عضلات الكتف ما يلي:البندول

انحنِ للأمام بظهر مسطح وركبتين مثنيتين قليلًا وضع إحدى يديك على الجانب على طاولة أو منضدة ، مع ترك الذراع الأخرى معلقة بحرية.

حرك الذراع برفق للخلف والأمام ، ثم من جانب إلى آخر ، ثم في حركة دائرية.

كرر الخطوتين 1 و 2 مع الذراع الأخرى.

قم بأداء مجموعتين من 10 مرات ، خمس أو ست مرات في الأسبوع.