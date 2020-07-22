شكرا لقرائتكم خبر عن عدم تنظيف أسنانك يزيد فرص إصابتك بأنواع معينة من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أمريكية جديدة أن تنظيف أسنانك بانتظام قد يقلل من خطر إصابتك بسرطان الفم أو المعدة، وتتبع العلماء في مدرسة تشان للصحة العامة بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة آلاف الأشخاص لأكثر من 20 عامًا لكشف الرابط بين خطر الإصابة بسرطان الفم أو المعدة وعدم غسل الأسنان، بحسب ما ذكرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ من أمراض اللثة كانوا أكثر عرضة بنسبة 52 % للإصابة بسرطان المريء أو سرطان المعدة في وقت لاحق من حياتهم وأظهرت النتائج أيضا أن الخطر كان أعلى بين الأشخاص الذين فقدوا أسنانهم من قبل.

ووفقًا لهيئة الصحة البريطانية NHS ، فإن السبب الرئيسي لأمراض اللثة هو ضعف نظافة الفم - أو عدم تنظيف أسنانك "بشكل صحيح أو منتظم".

نظر الباحثون إلى معدلات سرطان المريء والمعدة لدى 98.459 امرأة و 49685 رجلاً على مدى عقدين من الزمن وأظهرت النتائج أنه خلال 22 إلى 28 سنة من المتابعة ، كان هناك 199 حالة من حالات سرطان المريء و 238 حالة من حالات سرطان المعدة.

ارتبط تاريخ أمراض اللثة بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء وسرطان المعدة بنسبة 43٪ و 52٪ على التوالي.

بالمقارنة مع الأشخاص الذين لا يعانون من فقدان الأسنان، كانت مخاطر الإصابة بسرطان المريء وسرطان المعدة لأولئك الذين فقدوا سنتين أو أكثر أعلى.

وقال العلماء إن المشاركين الذين فقدوا أسنانهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان المريء بنسبة 42 % وأكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة بنسبة 33 %.

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تم إجراء ارتباط بين البكتيريا الشائعة في الفم - مثل تانيرلا فورسيثيا وبرفيروموناس اللثة - وسرطان المريء من قبل علماء آخرين في دراسات سابقة.

وقال العلماء إن سببًا آخرًا محتملاً هو أن ضعف نظافة الفم وأمراض اللثة قد يعزز تكوين البكتيريا المعروفة بأنها تسبب سرطان المعدة.

وقال الباحثون إن النتائج الأخرى حول علاقة أمراض اللثة وفقدان الأسنان بسرطان المريء والمعدة غير متناسقة.

وخلص المؤلفون إلى أن هذه البيانات مجتمعة تدعم أهمية الميكروبيوم الفموي في سرطان المريء والمعدة.

هناك ما يبرر إجراء مزيد من الدراسات المستقبلية التي تقيم الميكروبيوم الفموي مباشرة لتحديد البكتيريا الفموية المسؤولة عن هذه العلاقة.

يأتي هذا بعد أن ادعى باحثون أمريكيون العام الماضي أن الإصابة بأمراض اللثة قد تزيد من خطر إصابتك بمرض الزهايمر في وقت لاحق واكتشف العلماء لأول مرة أن البكتيريا التي تسبب نزيف اللثة يمكن أن تنتقل من الفم إلى الدماغ.

تم العثور على علامات بكتيريا أمراض اللثة في أدمغة 51 من أصل 53 شخصا يعانون من مرض الزهايمر.

تشير النتائج إلى أن الأشخاص الذين ينظفون أسنانهم بشكل صحيح يمكن أن يقللوا من خطر الإصابة بالخرف.

ومع ذلك ، فإنه يثير مخاوف بشأن 45 % من الناس في بريطانيا الذين يعانون بالفعل من أمراض اللثة وربما يكونون في خطر أكبر.