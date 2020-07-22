شكرا لقرائتكم خبر عن ربح 13 مليار دولار في يوم واحد.. معلومات عن جيف بيزوس مؤسس شركة «أمازون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد تخرجه من جامعة برينستون، عمل جيف بيزوس في عدة مؤسسات في وول ستريت مثل Fitel Bankers Trust، ثم انتقل للعمل في مؤسسة الاستثمار المالي D.E. Shaw، حيث أصبح أصغر نائب رئيس في تاريخ الشركة عام 1990، وبدا أن مسيرة جيف الاقتصادية واعدة ومربحة بشكل مذهل، لكنه قرر فجأة التوقف عن العمل لمدة 4 سنوات.

في عام 1995، عاد جيف بيزوس للعمل فأسس موقع أمازون لبيع الكتب عبر الإنترنت، ورغم تشكيك الكثير من خبراء التسويق والمبيعات في نجاحه إلا أن الموقع حقق انتشارًا كبيرًا وأصبح عالميًا عام 1997، وفي 1998 بدأ الموقع بتنويع بضائعه عبر إضافة الأقراص المدمجة وشرائط الفيديو، وفي 2002 بدأ ببيع الملابس، كما أنشأ الموقع محرك البحث A9 عام 2003، وهو محرك بحث متخصص في مواقع التجارة الإلكترونية.

وفي 2010، وقع موقع أمازون اتفاقية مع وكالة Wylie لإعطائه الحقوق الرقمية لأعمال الكثير من المؤلفين وهو ما زاد بشكل كبير في أرباحه ومبيعاته وبالتالي أرباح المؤلفين، ما أدي إلى اعتراض بعض دور النشر الورقية.

وفي 2013، اشترى جيف بيزوس صحيفة Washington Post العريقة وكل مؤسساتها لصالح موقع أمازون بمبلغ 250 مليون دولار.

وفي اواخر 2013، كشف جيف عن مبادرة تجريبية لموقع أمازون باسم Amazon Prime Air التي ستستعمل الطائرات الصغيرة بدون طيار لحمل البضاعة إلى الزبائن الذين لا يبعدون أكثر من عشرة أميال عن فروع الشركة.

وبالأمس استطاع إضافة ١٣ مليار دولار امريكي إلى ثروته في يوم واحد.

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