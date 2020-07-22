شكرا لقرائتكم خبر عن عزل إجبارى لـ250 شخصا شاركوا فى جنازة ببريطانيا بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرصت السلطات الصحية إجراءات العزل الصحى الإجبارى على أكثر من 250 شخصا شاركوا في مراسم جنازة داخل مسجد في بلاكبيرن بولاية لانكشاير البريطانية بالمخالفة، للإجراءات الاحترازية والتي شددت على عدم تواجد أكثر من 30 شخص في مراسم الجنازات، وفقا لتقرير لصحيفة daily star البريطانية.

ووفقا للتقرير تم إغلاق المسجد حتى إشعار آخر لتنظيف عميق ، بعد مراسم الجنازة التي حضرها 250 مصليًا وقد أُمر مئات المعزين بالعزل الذاتي بينما تحقق الشرطة في تفشي فيروس كورونا بين المشاركين في الجنازة.

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حيث جرت صلاة الجنازة على الرغم من الإرشادات الحكومية الصارمة التي تسمح بحد أقصى 30 شخصًا فقط في الجنازات، ويتم تحذير المئات الآن من العزلة الذاتية بعد اختبار إيجابي للفيروس.

ويخضع المسئولون عن المسجد للتحقيق من قبل الشرطة والصحة العامة لتجاوزه عدد الأشخاص المسموح لهم بالمشاركة في جنازة ، وهو 30 ، وعدم الامتثال للقانون، حيث يوجد هناك احتمال أن يكون الحضور الآخرون قد أصيبوا أيضا في صلاة الجنازة، خاصة وأنه لا تزال بلاكبيرن نقطة ساخنة للعدوى ، مع فرض قيود إضافية صارمة اليوم الثلاثاء.

وتشمل تحديد عدد الزائرين من منزل آخر إلى اثنين ، وارتداء أغطية الوجه القماشية في جميع الأماكن العامة المغلقة مثل المتاجر وأماكن العمل والمكتبات ، وعدم المعانقة أو المصافحة خارج المنزل المباشر.