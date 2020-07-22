شكرا لقرائتكم خبر عن اتبع هذه الإجراءات إذا أردت حماية نفسك من الموجة الثانية لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أفاد كبار الأطباء في المملكة المتحدة أن الموجة الثانية من الفيروس التاجي ستتسبب في معاناة أكثر من الأولى إذا لم يلتزم البريطانيون بالابتعاد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه، وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية يعتقد الأطباء البارزون أنه سيكون هناك عودة قاتلة لـ Covid-19 خلال فصل الشتاء، إلى جانب تفشي الإنفلونزا الموسمية وتراكم أعداد كبيرة من المرضى الذين ينتظرون العلاج بسبب التأخير خلال وباء الفيروس التاجي.

وقال البروفيسور كاري ماكيوين، رئيس أكاديمية الكليات الطبية الملكية ، إن الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية يعتمدون تمامًا على فهم الجمهور بأن هذا لم يختف بالتأكيد ويمكن أن يعود ويسبب المزيد من المعاناة للسكان.

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يأتي التحذير بعد اتهام الحكومة البريطانية بإرسال رسائل مختلطة حول تغطية الوجه والعودة إلى العمل، وأعلن بوريس جونسون عن خططه لإعادة البلاد إلى طبيعتها بحلول راس السنة مع تشجيع البريطانيين على العودة إلى العمل وإعادة افتتاح جميع المرافق تقريبًا بحلول 25 يوليو.، وكشف رئيس الوزراء أيضًا عن خطط لإعادة الحشود الحية في الأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية في الأشهر المقبلة.

لكن هذه الإعلانات قوبلت بتدفق انتقادات من العلماء الذين يقولون إن الفيروس لا يزال "منتشرا" ويمكن أن يصبح الناس المتهاونون مصدقا لوباء ثانى.

أخبرت الدكتورة أليسون بيتارد ، رئيسة كلية طب العناية المركزة ، الجارديان: `` قد يعتقد الناس أن Covid-19 قد انتهى ، لماذا يجب أن أرتدي قناع الوجه. لكن الأمر لم ينته بعد. لا يزال لدينا مرضى Covid-19 في العناية المركزة، إذا لم يبتعد الجمهور ماديًا ولم يرتدوا أغطية الوجه ، فيمكننا بسرعة العودة إلى مكاننا في وقت سابق من هذا العام."