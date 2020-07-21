دواء استنشاق يقلل خطورة كورونا بنسبة 79%

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة أدوية بريطانية أن دواءً يتم استنشاقه يمكنه تقليل فرص إصابة مرضى "كوفيد- 19" بمضاعفات، وهو ما يعد أنباء جيدة في السباق من أجل التوصل إلى علاج للفيروس.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن العقار الذي يعتمد على بروتين "الإنترفيرون بيتا"، الذي ينتجه الجسم طبيعيا لتنظيم الاستجابة للفيروسات، أصبح محل تركيز عدة جهود في بريطانيا والصين والولايات المتحدة؛ من أجل علاج مرضى فيروس كورونا المستجد.





ووجد العلماء أن فيروس كورونا الجديد يهاجم الجسم جزئيا من خلال تثبيط استجابة الإنترفيرون الطبيعية، بتجريد الخلايا من سلاحها، الذي ينبّه الخلايا المجاورة إلى تنشيط جيناتها وتحصين نفسها ضد الفيروس الغازي.

ونظريًا، فإن إعطاء الإنترفيرون للمرضى يمكنه تنشيط دفاعاته في المراحل المبكرة للمرض، لكن تبين أن إعطائه للمرضى دون آثار جانبية خطيرة يشكل تحديًا.

وأوضح العلماء أن أعراض الإنفلونزا الموسمية، على سبيل المثال، تنتج إلى حد كبير من خلال تعبئة استجابة الإنترفيرون في الجسم.





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وحاولت شركة الأدوية البريطانية "ساينيرجين" التحايل على هذه المشكلة من خلال تطوير دواء استنشاق يستهدف الخلايا في الرئتين مباشرة بدلا من الحقن، الذي قد ينتج مزيدا من الآثار الجانبية القوية.

وأجرت الشركة تجربة صغيرة للعقار على المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد في 9 مستشفيات بريطانية، وكانت النتائج الأولية، التي أعلنت خلال بيان صحفي مقتضب ولم تخضع بعد لمراجعة الأقران أو النشر، واعدة.

وتبين أن الدواء الذي يتم استنشاقه المكون من بروتين "الإنترفيرون بيتا" قلل فرص إصابة المرضى الموجودين بالمستشفى بمضاعفات، مثل الحاجة لدعم جهاز التنفس الاصطناعي، بنسبة 79% مقارنة بالمرضى الذين تلقوا علاجا وهميا.





لكن من وجهة نظر بعض العلماء، فإن مدى أهمية النتائج محدود بسبب صغر حجم التجربة، التي تضمنت 101 مريض، بحسب الشركة البريطانية، مما يصعب التأكد من مدى فائدة العقار أو كيفية تأثيره على المرضى بشكل مختلف، غير أن الدراسة لم تستبعد فاعلية الدواء.

وقالت الشركة البريطانية إنه خلال فترة العلاج التي استمرت أسبوعين، كان المرضى الذين شملتهم التجربة أكثر قابلية للشفاء بمعدل مرتين مقابل المرضى الذين تلقوا "العلاج الوهمي"، لدرجة أن مرضهم لم يعد يقيدهم عن ممارسة حياتهم.



