أحماض السمك تحمي الدماغ من تلوث الهواء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توصلت دراسة أمريكية إلى أن النساء الأكبر سنًا اللواتي يتناولن وجبة إلى وجبتين أسبوعيًا من السمك أو المحار، لديهن ما يكفي من أحماض "أوميجا 3" الدهنية لمواجهة آثار تلوث الهواء على الدماغ.

وخلال الدراسة التي نشرت في 15 يوليو/تموز الجاري في "المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب"، وجد الباحثون من جامعة كولومبيا الأمريكية، أنه من بين السيدات المسنات اللائي يعشن في مناطق ذات مستويات عالية من تلوث الهواء، لديهن مستويات متدنية من تلك الأحماض الدهنية في دمهم ويعانين من تقلص دماغي.

ويقول د. كا هي، الباحث الرئيسي بالدراسة في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لجامعة كولومبيا بالتزامن مع نشر الدراسة: "السمك مصدر ممتاز لأحماض (أوميجا 3) الدهنية ويسهل إضافته إلى النظام الغذائي".

ويضيف: "لقد ثبت أن تلك الأحماض تحارب الالتهاب وتحافظ على بنية الدماغ في أدمغة كبار السن، وثبت أيضًا أنها تقلل من تلف الدماغ الناجم عن السموم العصبية مثل الرصاص والزئبق، واكتشفنا أيضا أن لها تأثير وقائي ضد سم عصبي آخر، وهو الجسيمات الدقيقة الموجودة في تلوث الهواء".

وشملت الدراسة 1315 امرأة بمتوسط عمر 70 عاما ولم يكن لديهن الخرف في بداية الدراسة، واستكملت النساء استبيانات حول النظام الغذائي والنشاط البدني والتاريخ الطبي.

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واستخدم الباحثون استبيان النظام الغذائي لحساب متوسط كمية الأسماك التي تستهلكها كل امرأة كل أسبوع، بما في ذلك الأسماك المشوية، والتونة المعلبة، وسلطة التونة، والطاجن، والأصداف غير المقلية، ولم يتم تضمين الأسماك المقلية لأن الأبحاث أظهرت أضرارًا في القلي العميق على أحماض (أوميجا 3) الدهنية.

تم إجراء فحوصات دم للمشاركات، وأجرى الباحثون قياسات لكمية الأحماض الدهنية في خلايا الدم الحمراء ثم قسموا النساء إلى 4 مجموعات بناءً على كمية الأحماض الدهنية في الدم.

واستخدم الباحثون عناوين منزل النساء لتحديد متوسط تعرضهن لمدة 3 سنوات لتلوث الهواء، ثم أجرى المشاركون مسحًا ضوئيًا للدماغ باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) لقياس مناطق مختلفة من الدماغ بما في ذلك المادة البيضاء، والتي تتكون من ألياف عصبية ترسل إشارات في جميع أنحاء الدماغ، والحُصين، وهو جزء مرتبط بالذاكرة.

بعد استبعاد عوامل العمر والتعليم والتدخين التي يمكن أن تؤثر على انكماش الدماغ، وجد الباحثون أن النساء اللواتي لديهن مستويات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية في الدم، لديهن كميات أكبر من المادة البيضاء من نظائرهن اللائي لديهن مستويات متدنية.

ووجد الباحثون أنه مقابل كل زيادة في مستويات تلوث الهواء، كان متوسط حجم المادة البيضاء أصغر بين ممن لديهن مستويات أقل من الأحماض الدهنية.