اختبار دم جديد يكشف كورونا خلال 20 دقيقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكن أول بحث عالمي أجرته جامعة موناش في أستراليا من اكتشاف فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد –19"، خلال 20 دقيقة باستخدام عينات الدم، لتحديد ما إذا كان شخص ما قد أصيب بالفيروس.

وفي اكتشاف يمكن أن يعزز الجهود العالمية للحد من انتشار الفيروس من خلال تتبع الاتصال القوي، أعلن الباحثون في دراسة نشرتها دورية "ACS Sensors" في 16 يوليو/تموز نجاحهم في تحديد حالات الفيروس الإيجابية باستخدام 25 ميكروليتًا من البلازما من عينات الدم.

وطور فريق البحث اختبار تراص بسيط (تجمع خلايا الدم الحمراء) لتحديد وجود أجسام مضادة التي تم إثارتها استجابة لعدوى الفيروس، وتمكن الباحثون من استرداد قراءات إيجابية أو سلبية خلال حوالي 20 دقيقة.

وبينما تُستخدم اختبارات المسحة "بي سي آر" الحالية لتحديد الأشخاص الإيجابيين خلال فترة قد تصل إلى يومين، يمكن لفحص التراص تحديد ما إذا كان أحد الأشخاص قد أصيب بالعدوى أم لا خلال دقائق.

وباستخدام هذا الاختبار البسيط يمكن لهذا الاكتشاف أن يساعد الأطباء في جميع أنحاء العالم على اختبار ما يصل إلى 200 عينة دم خلال ساعة، وفي بعض المستشفيات التي لديها أجهزة تشخيص عالية الجودة يمكن اختبار أكثر من 700 عينة دم كل ساعة (حوالي 16800) كل يوم.