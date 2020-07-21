شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسو «ساوند كلاود» يطلقون خدمة «دانس» للدراجات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت الشركة الناشئة «دانس» من قبل مؤسسي تطبيق الموسيقى الألماني الشهير «ساوند كلاود»، وهي شركة لتقديم خدمة الدراجات الإلكترونية باشتراك أو الدراجات الإلكترونية كخدمة.

ويراهن المؤسسون السابقون لـ«ساوند كلاود» على تجربتهم في بناء مجتمع من المتحمسين يضمن أن المشروع أكثر استدامة من النقل التشاركي عبر الدراجة.

وتزامنت فكرة الشركة مع جائحة كورونا، لكن انتشار الوباء في جميع أنحاء العالم عجل في التحول نحو التجول في المدن بالدراجات بدلاً من السيارة أو وسائل النقل العام.

وقال إريك والفورسز، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «دانس»، الذي تنحى عن تشغيل ساوند كلاود العام الماضي: نحن متحمسون لتغيير المدن وتقليل التأثيرات المناخية والصحية في ظل وجود المزيد من الأشخاص الذين يذهبون إلى العمل بالدراجة.

أضاف «والفورسز»: «عندما لا تريد دراجتك مرة أخرى بعد عدة أسابيع أو أشهر، يمكنك إيقاف خدمة الاشتراك وسيأتي شخص ليأخذ الدراجة».

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