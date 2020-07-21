شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي خدمة «Play Pass» الجديدة من «جوجل»؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد أن أطلقتها للمرة الأولى في الولايات المتحدة سبتمبر الماضي، أعلنت شركة جوجل عن توفر خدمتها الجديدة للاشتراك في التطبيقات والألعاب «بلاي باس Play Pass«في المزيد من الدول حول العالم.

وأعلنت الشركة أكثر من 150 بندًا جديدًا، منها: ألعاب سباق، وتطبيقات رسم جديدة، مع الاستمرار في إضافة محتوى جديد كل شهر، وذلك لمنافسة خدمة الألعاب Apple Arcade التي تقدمها آبل.

وخدمة Play Pass من جوجل هي عبارة عن خدمة اشتراك لألعاب الهواتف الذكية مشابهة لخدمة (آبل آركيد) من شركة آبل، ولكن بدلاً من تقديم الكثير من الألعاب المصممة بشكل حصري، فإنها توفر الكثير من الألعاب الشائعة والتطبيقات والكتب الموجودة سابقًا في متجر جوجل بلاي التي يمكنك تنزيلها وتشغيلها بسهولة.

تبلغ تكلفة الاشتراك الشهري في الخدمة 4.99 دولارات أمريكية، بينما تبلغ تكلفة الاشتراك السنوي 29.99 دولارًا أمريكيًا، مما سيوفر لك تخفيضًا بنسبة 50% من السعر الذي ستدفعه شهريًا، كما تقدم جوجل فترة تجريبية مجانية لمدة عشرة أيام، لكن في حال انتهائها يتعين عليك دفع قيمة تجريبية تبلغ 1.99 دولار فقط لأول 12 شهرًا، ثم تعود قيمة الاشتراك لتصبح 4.99 دولارات في كل شهر.

وحتى الآن، يوجد ما يقارب 500 لعبة وتطبيق، وجميعها موجودة سابقًا في متجر جوجل بلاي، ويمكنك تثبيتها بشكل فردي، ولكن إذا قمت بتثبيتها من خلال خدمة (Play Pass) فلن تضطر إلى دفع ثمنها، حيث يتم احتساب جميع المشتريات التي تقوم بها عبر الخدمة على أنها مدفوعة الثمن.

وتشمل خدمة (Play Pass) بعض العناوين الشهيرة، مثل Terraria وStar Wars: KOTOR وThis War of Mine وThis the Police وLimbo وMonument Valley وStardew Valley كما تتوفر أيضًا العديد من ألعاب Sega الكلاسيكية.

Advertisements