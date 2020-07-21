شكرا لقرائتكم خبر عن «آبل» تستهدف لقب «شركة بانبعاثات خالية من الكربون» بحلول 2030 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «آبل»، الثلاثاء، التزامها بمكافحة تغير المناخ، من خلال العديد من الخطط لتصبح شركة بصافي انبعاثات خالية من الكربون كلياً بحلول عام 2030.

وسيتحقق ذلك من خلال مجموعة خطط أهمها:

تقليل استخدام الكربون في منتجاتها.

استخدام الطاقة الفعالة والمتجددة.

استخدام مواد مختلفة وإزالة الكربون من الغلاف الجوي.

وقالت ليزا جاكسون، نائبة رئيس البيئة والسياسات والمبادرات الاجتماعية بشركة آبل، في حديث مع CNN، إن «هذه لحظة لعدم الابتعاد عن التحدي الكبير المتمثل في تغير المناخ. أردنا أن نتقدم ونثبت أننا يجب أن نتحرك جميعاً بشكل أسرع إذا ما استطعنا ذلك، لأن الوضع عاجل وسيستمر في كونه أكثر أهمية».

وقامت شركة «أمازون» بإجراء تغييرات متزايدة لـ«تحييد انبعاثات الكربون» في العقود المقبلة.