عقار جديد..وداعا للعلاج الكيميائي لسرطان الثدي

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كشف باحثون من جامعة أركنساس الأميركية عن تطوير دواء جديد يقضي على خلايا سرطان الثدي “العدوانية”، حسب ما نقل موقع “إنترناشيونال بيزنس تايمز”.

وأفادت دراسة نشرت على مجلة “Advanced Therapeutics” بتطوير عقار جديد يقتل خلايا سرطان الثدي العدوانية المعروفة باسم “سرطان الثدي ثلاثي السلبية”.

وقال الباحثون إنه يمكن أن تساعد النتائج الأطباء في التركيز على القضاء المباشر على خلايا سرطان الثدي وتجنب الآثار الجانبية الضارة التي يسببها العلاج الكيميائي.

وذكر حسن بيزافي، مؤلف الدراسة، في بيان “كما نعلم، فإن آلاف النساء يمتن كل عام بسبب سرطان الثدي. والمريضات اللواتي يعانين من خلايا ثلاثي السلبية معرضات للخطر بشكل خاص، وذلك بسبب الآثار الجانبية السامة للعلاج الوحيد المعتمد لهذا النوع من السرطان”.

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وتابع “لقد عالجنا هذه المشكلة من خلال تطوير تركيبة مشتركة تستهدف الخلايا السرطانية وليس لها تأثير على الخلايا السليمة”.

وأضاف “ربطت أبحاثنا بين مواد نانوية، تسمى الهياكل الفلزية العضوية، ودواء تم تطويره مسبقا لإنشاء مادة نانوية تقتل الخلايا السرطانية دون استهداف الخلايا السليمة”.

ويقصد بالمواد النانوية تلك المواد التي تتميز بحجمها الصغير جدا، وتقاس بالنانومتر.

وخلال 2019، قدرت جمعية السرطان الأميركية نحو 268 ألف حالة مصابة بسرطان الثدي، من بينها نحو 42 ألف حالة وفاة.