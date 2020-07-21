شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس أمازون جيف بيزوس يكسب 13 مليار دولار في يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد جيف بيزوس، مؤسس «أمازون»، البالغ من العمر 56 عاماً، وأغنى شخص في العالم، ارتفاعاً لثروته إلى 189.3 مليار دولار.

بعد ان اضاف 13 مليار دولار إلى صافي ثروته أمس (الاثنين)، وهي أكبر قفزة في يوم واحد لشخص منذ إنشاء مؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات في عام 2012، وفقاً لموقع «ستاف».

وهو الآن شخصياً يساوي أكثر من التقييم السوقي لشركات عملاقة مثل إكسون موبيل ونايكي وماكدونالدز.