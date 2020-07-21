شكرا لقرائتكم خبر عن «نيرولينك».. مشروع زرع شريحة بالمخ لبث الموسيقى: «حفرة بالجمجمة تشبه عملية ليزك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك أن شركته تستعد لبدأ مشروع لزراعة رقاقة إكترونية «نيرولينك» داخل المخ البشري لبث الموسيقى مباشرة.

وتبادل ماسك النقاش حول تكنولوجيا النيرولينك المعتمدة على الذكاء الأصطناعي مع شخص آخر على تويتر، بعد أن غرد على موقع التويتر بأنه يبحث عن توظيف مهندسين بالمشروع.

وطالب ماسك يوم الجمعة المهندسين المتخصصين في حل مشاكل الهاتف، وأجهزة الإدراك الإلكتروني كالملابس الذكية، مثل مشاكل الإغلاق المحكم، ومعالجة الإشارات، والشحن بالتأثير، وتنظيم الطاقة، بالإضافة إلى حل المشاكل المتعلقة بالإنتاج مثل الطلب الكبير على المنتج، والموثوقية العالية، والإنتاج منخفض التكلفة، بإرسال السيرة الذاتية عل الإيميل [email protected]

وقد ذكر ماسك، خلال بث حي في عام 2019، إن تكنولوجيا النيرولينك تتمثل في زرع رقاقة مزردة بموصلات كهربائية تلتقط إشارات من الخلايا العصبية، وتنقلها لاسلكيا إلى جهاز الكمبيوتر.

وأشار ماسك إن عملية زرع الرقاقة ستكون مماثلة لعملية الليزك، حيث سيؤدي شعاع الليزر إلى حفرة صغيرة جدا في الجمجمة لزرع الرقاقة الكهربائية.

ويعتقد «ماسك» أن تكنولوجيا النيرولينك سوف تساعد في علاج اضطرابات الدماغ مثل مرض الزهايمر وباركينسون والخرف الذهني، كما أنها ضرورية لتعايش الجنس البشري مع الذكاء الاصطناعي.

واستقبل ماسك عديد من الأسئلة من عدة مستخدمين على تويتر خلال إجازة نهاية الأسبوع، والذين سألوا ما إذا كانت تكنولوجيا نيرولينك يمكن أن تساعد في التحكم في مستويات الهرمونات، واستخدامها لصالح الإنسان، مثل تحسين قدرات العقل والمنطق، وتخفيف القلق، والتوقف عن فوران الغضب في الشبكات العصبية للمرضى الذين يعانون من الوسواس القهري، وتنشيط إفراز الأوكسيتوسين والسيروتونين والمواد الكيميائية الأخرى عند الحاجة.

وقد جاءت إجابات ماسك «بنعم» على جميع الأسئلة.

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وأكد ماسك في حديث مع المدونة الصوتية لجو بودان إكسبيرينس في مايو أنه يمكن تنفيذ مشروع تكنولوجيا النيرولينك خلال عام.

وفي تغريدة له في وقت سابق من هذا الشهر، قال ماسك بأنه سيكون هناك تحديث حول مشروع Neuralink في 28 أغسطس القادم.