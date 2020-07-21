- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن العلاج بالاستنشاق يقلل من خطر دخول مرضى كورونا العناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقا للتجارب أثبت الخبراء أن الدواء بالاستنشاق يقلل من خطرالإصابة بمضاعفات لمرضى Covid-19 أثناء دخولهم للعناية المركزة ، حيث وجدت النتائج الأولية لتجربة أكثر من 100 مريض مصاب بـ Covid-19 أنه تم منع 79 % منهم من الحصول على رعاية مكثفة ، مما يشير إلى أنه يوقف آثار ومضاعفات المرض.
وحسب ما ذكرته جريدة الديلى ميل البريطانية خفض العلاج أيضًا متوسط الوقت الذي يقضيه المرضى في المستشفى بمقدار الثلث ، بانخفاض من متوسط تسعة أيام إلى ستة فقط، يستخدم الدواء - المعروف باسم SNG001 - بروتينًا يسمى interferon beta الذي ينتجه الجسم عندما يحارب العدوى الفيروسية.
وقد تم تطويره من قبل شركة الأدوية Synairgen ومقرها ساوثامبتون وتم تجربته من قبل باحثين من جامعة المدينة، يرى العلاج أن المرضى يستنشقون الدواء مباشرة إلى الرئتين باستخدام البخاخات ، حيث يساعد الجهاز المناعي على محاربة العدوى الفيروسية.
لم يتم التحقق من النتائج الأولية للتجربة حتى الآن لأنه لم يتم نشر البحث في مجلة علمية أو تم فحصه من قبل علماء آخرين، لكن خبراء مستقلين يقولون إنه "سيمثل إلى حد بعيد أكبر اختراق في علاج Covid-19 حتى الآن" إذا تم التحقق من النتائج.
الدواء الوحيد المثبت علميا لعلاج المرض في الوقت الحاضر هو الستيرويد المعروف باسم ديكساميثازون ، الذي يخفض معدلات الوفيات بنسبة تصل إلى الثلث.
تضمنت التجربة 101 مريض كوفيد 19 تم قبولهم في تسعة مستشفيات في المملكة المتحدة وتطلبوا دعم الأكسجين، تم إعطاء نصف المجندين الدواء ، في حين تناول الدواء الوهمي، أُجريت التجربة على أساس أعمى مزدوج ، مما يعني أنه لم يكن الباحثون ولا 101 مريضًا يعرفون من كان يتلقى SNG001.
كانت هذه تفاصيل خبر العلاج بالاستنشاق يقلل من خطر دخول مرضى كورونا العناية المركزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.