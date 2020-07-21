شكرا لقرائتكم خبر عن العلاج بالاستنشاق يقلل من خطر دخول مرضى كورونا العناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقا للتجارب أثبت الخبراء أن الدواء بالاستنشاق يقلل من خطرالإصابة بمضاعفات لمرضى Covid-19 أثناء دخولهم للعناية المركزة ، حيث وجدت النتائج الأولية لتجربة أكثر من 100 مريض مصاب بـ Covid-19 أنه تم منع 79 % منهم من الحصول على رعاية مكثفة ، مما يشير إلى أنه يوقف آثار ومضاعفات المرض.

وحسب ما ذكرته جريدة الديلى ميل البريطانية خفض العلاج أيضًا متوسط ​​الوقت الذي يقضيه المرضى في المستشفى بمقدار الثلث ، بانخفاض من متوسط ​​تسعة أيام إلى ستة فقط، يستخدم الدواء - المعروف باسم SNG001 - بروتينًا يسمى interferon beta الذي ينتجه الجسم عندما يحارب العدوى الفيروسية.

وقد تم تطويره من قبل شركة الأدوية Synairgen ومقرها ساوثامبتون وتم تجربته من قبل باحثين من جامعة المدينة، يرى العلاج أن المرضى يستنشقون الدواء مباشرة إلى الرئتين باستخدام البخاخات ، حيث يساعد الجهاز المناعي على محاربة العدوى الفيروسية.

Advertisements

لم يتم التحقق من النتائج الأولية للتجربة حتى الآن لأنه لم يتم نشر البحث في مجلة علمية أو تم فحصه من قبل علماء آخرين، لكن خبراء مستقلين يقولون إنه "سيمثل إلى حد بعيد أكبر اختراق في علاج Covid-19 حتى الآن" إذا تم التحقق من النتائج.

الدواء الوحيد المثبت علميا لعلاج المرض في الوقت الحاضر هو الستيرويد المعروف باسم ديكساميثازون ، الذي يخفض معدلات الوفيات بنسبة تصل إلى الثلث.

تضمنت التجربة 101 مريض كوفيد 19 تم قبولهم في تسعة مستشفيات في المملكة المتحدة وتطلبوا دعم الأكسجين، تم إعطاء نصف المجندين الدواء ، في حين تناول الدواء الوهمي، أُجريت التجربة على أساس أعمى مزدوج ، مما يعني أنه لم يكن الباحثون ولا 101 مريضًا يعرفون من كان يتلقى SNG001.