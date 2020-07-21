شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: احتمالات الإصابة بكورونا بين أفراد الأسر تزيد على المخالطة خارج المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علماء في الأوبئة فى كوريا الجنوبية، إن احتمالات الإصابة بأشخاص كورونا المستجد من خلال تعاملهم مع أفراد أسرهم تزيد على احتمالات الإصابة من مخالطين خارج المنزل.

وبالتفصيل ، تناولت دراسة نشرها المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم 16 يوليو ، حالات 5706 من المرضى الأوائل الذين أثبتوا الفحوص إصابتهم أنهم كورونا وأكثر من 59 ألف شخص خالطوهم.

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انتقل إليهم المرض من مخالطين خارج الأسرة بينما أصيب واحد من كل عشرة بالمرض من أفراد الأسر.

وحسب الفئة العمرية ، كان معدل الإصابة أعلى عندما كانت الحالات الأولى المؤكدة لمراهقين أو أشخاص في الستينات أو السبعينات من العمر.

وتقدم جيونج إيون-كيونج مديرة المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والمشاركة في الدراسة خلال إيجاز صحفي "ربما أن هذا بسبب أن هذه المجموعات العمرية يرجح أن تكون مخالطة عن قرب لأفراد الأسر باعتبارها أكثر احتياجا للحماية أو الدعم".