شكرا لقرائتكم خبر عن هل تريد تطهير وإعادة استخدام قناع الوجه N95؟ احذر الكحول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل النقص الحاد في معدات الحماية الشخصية، قد تسمح بعض السلطات الآن بإعادة استخدام أقنعة الوجه بعد التعقيم في ضوء هذه الندرة، حيث سمحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بإعادة استخدام أجهزة التنفس N95 في حالة الأزمات، ولكن عليك تعقيم قناع وجهك بشكل صحيح حتى يحتفظ بفعاليته.

تنصح دراسة جديدة من جامعة سينسيناتي الأمريكية نشرت فى مجلة "Hospital Infection" ، بعدم استخدام طريقتين للتعقيم المتاحين على نطاق واسع لتنظيف الأقنعة الجراحية التي يمكن التخلص منها وأجهزة التنفس N95 لإعادة استخدامها في وسط وباء فيروسات التاجية.

اختبر الباحثون نوعين من أجهزة التنفس N95 إلى جانب نوعين من الأقنعة الجراحية ، واحدة ذات ترشيح عالي والأخرى ذات قدرات منخفضة للترشيح.



تظهير أقنعة الوجه بالكحول

و لهذا الغرض ، استخدموا الأوتوكلاف ، وهو جهاز يعمل بطريقة مشابهة لطباخ الضغط ، لتعقيم أقنعة الوجه باستخدام البخار والحرارة والضغط خلال إطار زمني محدد، وأرادوا معرفة ما سيحدث مع أداء أجهزة التنفس هذه والأقنعة الجراحية N95 بعد أن أمضوا دقائق أو أكثر في الأوتوكلاف وإلى أي مدى ستدمر الحرارة أو البخار هيكل المرشح مما يجعل العناصر أقل فائدة.

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استخدم الباحثون أيضًا طريقة أخرى للتطهير استخدمت نقع أجهزة التنفس والأقنعة الجراحية في علاج الإيثانول بنسبة 70 % لمدة ساعتين ثم تجفيف الأجهزة قبل إعادة استخدامها، لأن الكحول متاح بسهولة في إعدادات المستشفى ويستخدم لتعقيم الأدوات.

ثم تم إجراء الاختبارات باستخدام علاجات التطهير التي تم تطبيقها حتى خمس مرات لمحاكاة إعادة الاستخدام التي قد تحدث في بيئة الرعاية الصحية.



تدهورت فعالية الأقنعة بعد الاختبار الأولعندما تم تطبيق عمليات تعقيم متعددة ، تم تلطيخ قطع الوجه قبل كل علاج من أجهزة الأوتوكلاف لتقليد استخدام الجهاز في بيئات الهواء الملوثة بالبروتين والتي قد تترافق مع انبعاث فيروسات ممرضة من قبل الأشخاص المصابين، و اختار الباحثون إجراء 5 دورات للتربة والتعقيم لمحاكاة إعادة الاستخدام اليومي لقناع الوجه المرشح على مدى 5 أيام. تدهورت فعالية الأقنعة بعد الاختبار الأولعندما تم تطبيق عمليات تعقيم متعددة ، تم تلطيخ قطع الوجه قبل كل علاج من أجهزة الأوتوكلاف لتقليد استخدام الجهاز في بيئات الهواء الملوثة بالبروتين والتي قد تترافق مع انبعاث فيروسات ممرضة من قبل الأشخاص المصابين، و اختار الباحثون إجراء 5 دورات للتربة والتعقيم لمحاكاة إعادة الاستخدام اليومي لقناع الوجه المرشح على مدى 5 أيام.

وفقًا للباحثين ، لا يهم تقريبًا عدد المرات التي قاموا فيها بتطهير أجهزة الحماية ، مرة أو مرتين أو خمس مرات ، لأن الضرر الكبير الذي لحق بأقنعة الوجه حدث بعد الاختبار الأول نفسه، فقد رأوا أن أداء الأقنعة قد انخفض إذا تم استخدام أي من هذه العلاجات للتعقيم. لكنهم أضافوا أن التأثير يختلف كمياً للأجهزة المختلفة.



التعقيم دمر الشحنة الكهربائية للأقنعة التعقيم دمر الشحنة الكهربائية للأقنعة كشف جهاز التنفس N95 عن أضرار مادية بعد تنفيذ تطهير واحد للأوتوكلاف مثل التفكك الجزئي لمواد السداد اللينة حول مشبك الأنف ، والأهم من ذلك ، فقدان مرونة الشريط ، مما جعل هذا الجهاز الواقي التنفسي غير قابل لإعادة الاستخدام.

تعتمد أجهزة التنفس N95 وبعض الأقنعة الجراحية على الألياف التي لديها شحنة إلكتروستاتيكية تسمح لها بالتقاط الجسيمات الصغيرة وحماية مرتديها، و يضعف التعقيم ومعالجة الكحول هذه الشحنة الكهربائية الساكنة، ويؤثر على أداء المرشح وقد لا تتمكن هذه الأجهزة الواقية من التقاط نثرات الهباء الجوي ، بما في ذلك الفيروسات التاجية ، بكفاءة بعد الآن.





الأشعة فوق البنفسجية أكثر فعاليةوفقًا للباحثين ، بدلاً من استخدام أجزة التعقيم أو كحول الإيثانول لتطهير أقنعة الوجه وأجزاء جهاز التنفس N95 ، يمكن استكشاف خيارات بديلة مثل الضوء فوق البنفسجي ، حيث يؤكدون أن التقنيات القائمة على الأشعة فوق البنفسجية وربما غيرها من التقنيات قد تكون فعالة تقريبًا مثل تعقيم الأوتوكلاف ومعالجة الإيثانول في تعطيل مسببات الأمراض ولكن في نفس الوقت لن تضر ألياف أجهزة الكشف الوقائية حتى لا تتأثر كفاءة جمع الجسيمات.