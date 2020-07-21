شكرا لقرائتكم خبر عن هل الليمون يُخفض الضغط المرتفع عند الانفعال؟.. «النمر» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن تناول الحمضيات يوميا يخفض الضغط على المدى البعيد.

وقال “النمر” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، ردا على سؤال هل الليمون يخفض الضغط المرتفع عند الانفعال؟ إنه ثبت أن تناول الحمضيات (الفواكه) يوميا يخفض الضغط على المدى البعيد ولكن ليس تأثيرا فورياً”.

وأضاف الدكتور خالد النمر أنه بمجرد الهدوء وسكوت الغضب يُنزِل الضغط (بدون الحاجة لعصير ليمون).