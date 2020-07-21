كبير خدم الأميرة ديانا يكشف سر انجذاب هاري إلى ميغان

على الرغم من استقالتهما من الأسرة المالكة وتخليهما عن واجباتهما الملكية رسمياً في يناير/كانون الثاني الماضي، فإن الحديث عن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، ما زال محط اهتمام وسائل الإعلام.

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ووفقاً لكبير الخدم السابق والمقرب من الأميرة ديانا، بول باريل، فإن السبب في زواج نجلها هاري من ميجان وحبه الشديد لها، هو تشابه شخصيتها إلى حد كبير مع والدته التي رحلت عن عالمنا عام 1997، حسبما ذكرت مجلة "كوزمابوليتان" الأمريكية.

وقال باريل: "تزوج هاري ميجان لأنها مثل ديانا، فكلتا المرأتين كان ستدافع دائماً عما تؤمن به".

وأضاف أنه على الرغم من وجود أوجه تشابه بينهما، إلا أن شخصيتين بهذه القوة والاستقلالية، لربما اشتبكتا مع بعضهما البعض، إذ يعتقد أنه كانت ستكون هناك "معركة" بين ميجان وديانا إذا كانت لا تزال على قيد الحياة.

الأعمال الخيرية

ومن بين الصفات التي تتشابه فيها ميجان مع والدة زوجها الراحلة، طموحاتها الخيرية التي تشبه إلى حد كبير تلك التي كانت لدى أميرة ويلز.

فلم يكن يطلق على ديانا "أميرة الشعب" من فراغ، إذ كرّست حياتها لمساعدة أولئك الأقل حظاً واهتمامها بالقضايا الخيرية (الخارجية والدولية).

كما أثبتت ميجان هي الأخرى أنها إنسانية حقيقية ووصفت بأنها "مواطنة عالمية" لمشاركتها في العديد من الرحلات الخيرية الدولية والمعنية والمهتمة بالنساء والأطفال في الدول الفقيرة، وذلك من قبل زواجها من الأمير هاري.

الانفصال

من أوجه التشابه الأخرى، هو انتماء ديانا وميجان، لحالات طلاق داخل الأسرة، إذ انفصل والدا أميرة ويلز وهي في الـ6 من عمرها، الأمر الذي تبعه مشاكل أسرية كبيرة بسبب حضانة ديانا.

أما ميجان، فانفصلت والدتها، دوريا راجلاند عن والدها توماس ماركل، عندما كانت في الـ2 من عمرها، بحسب موقع "sheknows" الأمريكي.

التعليم

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تلقت كل من ديانا وميجان تعليمها في مدارس خاصة للبنات فقط، فعندما كانت أميرة ويلز الراحلة في الـ9 من عمرها، التحقت بمدرسة ريدلسورث هول الداخلية، أما زوجة الأمير هاري، فانتسبت لمدرسة كاثوليكية للبنات في كاليفورنيا باسم مدرسة "Immaculate Heart" الثانوية.

الموضة

لا يمكن إنكار أن الأميرة ديانا كانت من أكثر الشخصيات المؤثرة في عالم الموضة خلال القرن الـ20، وكانت تشتهر بذوقها الرفيع في اختيار أزيائها، فمجرد ارتدائها من توقيع أحد مصممي الأزياء، كانت جميع النساء والفتيات يتسارعن لشراء القطعة نفسها.

ذلك بالإضافة إلى تصفيفة شعرها التي قلدها عدد لا يحصى من النساء حول العالم.

وينطبق الأمر ذاته على زوجة نجلها ميجان التي أصبحت أزياؤها منذ خطبتها للأمير هاري، محط اهتمام وتقليد عدد كبير من النساء والفتيات من جميع أنحاء العالم.

وقالت كريستين روس، مديرة التحرير المشاركة في مدونة "ميجانز ميرور" للموضة: "تأثير ميجان هو ظاهرة اقتصادية مماثلة لتأثير كيت.. ما ترتديه يتحول إلى ذهب"، ووصفت أسلوب ميجان بأنه "على الموضة وعصري".

وأضافت أنه على الرغم من أن كل ما ترتديه ميجان تقريباً يصل سعره إلى 350 دولاراً أو 300 جنيه إسترليني، وهو سعر مرتفع بالفعل، فإنه أيضاً يلقى إقبالاً كبيراً.

الحياة الملكية

وجدت ديانا صعوبة في التكيف مع الحياة في العائلة المالكة، الأمر نفسه الذي واجهته ميجان، لدرجة جعلتها تقرر هي وزوجها التخلي عن الالتزامات الملكية بكافة مميزاتها، للاستقلال بحياتهما وتحقيق الاستقرار، الأمر الذي كان مشابها لقرار الأميرة ديانا عندما أعلنت عن انفصالها عن الأمير تشارلز.

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