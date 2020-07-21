8 حقائق عن عادات النوم وهوس التنظيف وعشقها للأطفال

في الآونة الأخيرة شغلت عائلة كاردشيان عقول متابعينهم، خاصة بعد إعلان كانى ويست، زوج كيم كاردشيان رغبته فى الترشح للرئاسة الأمريكية.

ولكن إلى أي مدى تعرف الكارداشيين؟ الكثير من الناس يعرفون الكثير عن كيم، ولكن عندما يتعلق الأمر بكلوي، يكون الناس أقل دراية بها، وهذا قلب هذا التقرير، الذى سنخبرك ببعض الحقائق المثيرة للاهتمام حول كلوى كاردشيان التي ربما لا تعرفها، وفى حال معرفتك بها تكون بالفعل من المعجبين جدا بها.

ووفقا لموقع " herbeauty" فان هناك لكلوى عادات شخصية كثيرة منها هوس التنظيف وعادات النوم الغريبة التى تشبه الأطفال، وحبها المرضى لأطفالها، والذى يصل فى بعض الاحيان لتلبية كل رغباتهم مهما كانت غريبة ومستحيلة.

حفظ السلام فى العائلة

كلوي هى حافظة السلام لعائلة كاردشيان فالعائلة درامية للغاية، ويمكن أن تنتقل من الاسترخاء معًا إلى قتال كامل في أقل من ثانية، وفي كثير من الأحيان تعمل كلوى على حفظ السلام فى العائلة وتقول إن هذا جنون وأنهم أخوات ويجب ألا يعاملوا بعضهم البعض بهذه الطريقة.

ابنتها نقطة ضعفها

لدى كلوي ابنة اسمها ترو من صديقها السابق تريستان طومسون ويبدو أنها تفعل أي شيء لضمان سعادة طفلتها، ففى الوقت الذى أقامت فيه حفل عيد ميلاد طفلتها بشكل رائع وضخم للغاية، على الرغم من صغر سن True وعلى الأرجح لن تتذكره، وسمحت لوالدها تريستان بالبقاء في منزلها أثناء الحجر الصحي، حتى تتمكن ابنتها من رؤيته لرعاية أبوية مشتركة.



ضعف الذاكرة

تعرضت كلوي كاردشيان لحادث سيارة عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها وكانت حالتها سيئة للغاية حيث طارت حرفيا عبر نافذة الزجاج الأمامي، ولديها مشاكل في الذاكرة منذ ذلك الحين، ويؤثر هذا في الغالب على ذاكرتها طويلة المدى، وهو أمر محبط حقًا لأنها لا تستطيع تذكر الكثير من طفولتها.

هوس النظافة

لم يكن أحد يعرف عن هوس التضيف عند كلوى إلا بعد أن شاركت كلوى عاداتها في التنظيف على مدونتها، وبينما يجد معظمنا فكرة تغيير الملاءات عملًا روتينيًا ضخمًا سنفعله مرة واحدة في الأسبوع، لكن كلوي تغيرها يوميا.

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كلوى

عادة النوم الغريبة

كلوي حريصة على جانب وجهها الذي تنام عليه وعادة ما تنام على جانبها الأيمن، ولكن بما أن صديقها قال إن الجانب الأيمن من وجهها يبدو مسطحًا من النوم عليه طوال الوقت واقترح حشو بالفيلر لتصحيح ذلك، تحاول كلوي الآن النوم على جانبها الأيسر.

ذكرنا من قبل أنها أقامت حفلة عيد ميلاد فخمة لعيد ميلاد ابنتها الأولى، ولكن يبدو أن كلوي تحب الأطفال فقط ولا يمكنها مساعدة نفسها، وتفعل أي شيء لهم، حيث أنها ذات مرة اشترت لنورث ابنة اختها هامستر أرادته حتى قبل أن تسأل كيم أو كاني إذا كان هذا شيء سيكون على ما يرام معهم فالحيوانات الأليفة هي مسؤولية كبيرة، ولكن من الواضح أن كلوي أرادت فقط أن تجعل قلب طفلها سعيدًا.

من مدرسة كاثوليكية للتعليم المنزلى

مدرسة ماريماونت الثانوية التي حضرتها كلوي وأخواتها هي مدرسة ثانوية كاثوليكية للبنات. ربما لن يخطر ببالك أبدًا أن الأخوات كاردشيان ذهبن لمدرسة كاثوليكية، لكن تطور القصة هو أن كلوي واجهت مشاكل في تكوين صداقات هناك وشعرت بالوحدة بعد تخرج شقيقتيها كيم وكورتني. لقد أرادت بالفعل أن تترك المدرسة، لكن والديها لم يسمحا لها بذلك، لذا كان الحل الوسط أنها كانت تدرس في المنزل. حصلت على GED وتخرجت في الواقع قبل عام واحد..

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