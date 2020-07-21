منظمة الصحة العالمية تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ"إيبولا" في الكونغو

كشفت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أن حالات إيبولا في غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفعت إلى 60، وأن إقامة الجنازات أمر يبعث على القلق فيما يتعلق بانتشار المرض. وقال خبير الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، بحسب وكالة "رويترز"، إنه جرى رصد ثلاث حالات أخرى في مطلع الأسبوع، ليصل الإجمالي إلى 56 حالة مؤكدة وأربع حالات مشتبه بها في التفشي الذي أعلن عنه الشهر الماضي في الإقليم الاستوائي في الكونغو. كما أوضح رايان، خلال إفادة افتراضية من مقر المنظمة التابعة للأمم المتحدة في جنيف: "المرض نشط وليس تحت السيطرة" مشيرا إلى طقوس الدفن كسبب للقلق

قد يهمك ايضا