هوس العظمة والهذيان.. أعراض الاضطراب ثنائي القطب وطرق العلاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الجمعية الألمانية للطب النفسي وعلم الأعصاب إن الاضطراب ثنائي القطب هو اضطراب نفسي يسبب نوبات من الاكتئاب والابتهاج غير الطبيعي.

وأوضحت الجمعية أن سبب هذا الاضطراب غير معلوم على وجه الدقة، لكن الأطباء يرجحون أنه يرجع إلى عوامل وراثية أو التعرض لإساءة في مرحلة الطفولة كاعتداء جسدي أو جنسي أو سوء معاملة أو إهمال، وغالبا ما يحدث المرض في المرحلة العمرية ما بين 15 و25 عاما.

وغالباً ما يتأرجح مرضى الاضطراب ثنائي القطب ما بين قطبين من الحالات الوجدانية والمزاجية، وهما: طور الاكتئاب وطور الهوس.



ومرحلة "طور الهوس" غالباً ما تكون مصحوبة بزيادة القدرة الإبداعية والثقة بالنفس، وتعد بمثابة خلاص من المرحلة السابقة، التي يعاني فيها المريض تحت وطأة اكتئاب عميق للغاية.

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وتتمثل أبرز أعراض الاضطراب في الاندفاعية والسلوك الطائش والتقلبات المزاجية الشديدة وتقلبات الشهية وتسارع الكلام والأفكار وقلة النوم وهوس العظمة والهذيان.

ويتم علاج الاضطراب بواسطة الأدوية مثل مضادات الاكتئاب ومضادات الذهان ومثبتات المزاج، إلى جانب العلاج النفسي كالعلاج السلوكي المعرفي، علماً بأن العلاج قد يستلزم الإيداع في مصحة نفسية لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على الاضطراب والمتمثلة في محاولة إيذاء النفس والانتحار.



